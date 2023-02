Cartel final de IMPACT! No Surrender 2023

Mickie James está logrando acaparar miradas en esta etapa de su carrera dentro de Impact Wrestling. Primero, por su insólita implicación competitiva en el Royal Rumble femenil del pasado año, luego por su “gira” de retiro denominada “The Last Rodeo”, y ahora por no colgar las botas y además ser Campeona Mundial Knockouts.

Reinado que, sin embargo, podría concluir apenas con un mes de vida. Porque hoy, en No Surrender, James tendrá que defender su cetro ante Masha Slamovich, pujante gladiadora que quiere resarcirse de sus dos fracasos anteriores contra Jordynne Grace en Bound For Glory y Over Drive. Así que la división Knockouts debería, por derecho propio, estelarizar No Surrender.

No me malinterpreten. La defensa de Josh Alexander del Campeonato Mundial Impact ante Rich Swann seguro resulta excelente, pero pocos prevén que el ex 205 Live recupere el oro que portó hace dos años y medio. Impact confía en Alexander como cara de Impact a largo plazo, y realmente luce aún bromoso el horizonte de su derrocamiento.

No Surrender, por otra parte, será muy atractivo para los fans de PCO. Bajo reciente entrevista, el veterano avisó de que su renacido personaje tiene potencial histórico, y esta noche, bajo Fatal 4-Way, tal vez lo veamos situarse como contendiente al título mundial de Impact a sus 55 años. Un servidor banca tal vía.

Además, apunten los extras de un Mike Bailey vs. Jonathan Gresham y un MCMG & KUSHIDA vs. Bullet Club (con KENTA), candidatos a, cuanto menos, mejores combates del 2023 en Impact.

► Viernes de Impact

No Surrender 2023 discurrirá hoy desde el Sam’s Town Live de Sunrise Manor (Nevada). He aquí su cartel aparentemente definitivo.