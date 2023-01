Cartel final de Hard To Kill 2023

Muy simbólico es ya Hard To Kill para entender la IMPACT! Wrestling actual, sobre todo en lo relativo a su división Knockouts.

La primera entrega, justo antes del estallido de la pandemia, atrajo numerosas miradas hacia el producto por la victoria titular de Tessa Blanchard, primera luchadora en conquistar el Campeonato Mundial Impact. La segunda contuvo la reactivación oficial del Campeonato de Parejas Knockouts, con Fire ‘N Flava de monarcas iniciales. Y la tercera presentó el primer estelar completamente femenil de un PPV de Impact, cuando Mickie James defendió el oro individual Knockouts ante Deonna Purrazzo.

La de 2023, que veremos hoy, contendrá quizás un hecho más sustancioso y emotivo si cabe, pues precisamente Mickie James podría ver finiquitada su carrera si sale derrotada de su combate titular contra Jordynne Grace, como parte de ese “The Last Rodeo” que arrancó el pasado septiembre.

Y para generar mayor expectación, Impact anunció ayer durante su episodio televisivo que el James vs. Grace estelarizará Hard To Kill 2023, por delante del combate que protagoniza el afiche del show entre Josh Alexander y Bully Ray. De nuevo, Impact y su apuesta por las mujeres.

Con razón, pues James no es una gladiadora cualquiera, ni dentro de la “Impact Zone” ni fuera de ella. Su carrera supone un documento muy valioso para entender la lucha libre femenil en EEUU de los últimos 20 años.

Hard To Kill ofrece en su cartel otros alicientes además de los mencionados duelos James-Grace y Alexander-Ray. Podríamos conocer nuevos Campeones Mundiales de Parejas Impact, nuevo Campeón de la División X y nuevo Campeón de Medios Digitales Impact, junto a la concreción de la siguiente retadora por el Campeonato Mundial Knockouts.

Seguidamente, el menú completo de Hard To Kill 2023, que tendrá lugar desde el Center Stage de Atlanta (Georgia).

[COUNTDOWN TO HARD TO KILL]

Never lose faith. Never quit the good fight. Rise. Each scar a badge of honor. The power lies within you. Of all the roads you traveled, the journey back to yourself will be the most magnificent. #HardToKill is TONIGHT at 8pm ET LIVE on PPV and @FiteTV. pic.twitter.com/RJ7spQ6WD4