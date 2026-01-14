Cartel definitivo del estreno de TNA iMPACT! en AMC

Programar estreno bajo nueva cadena televisiva en enero cuando estás pendiente de renovar contratos, no creo sea el movimiento más sagaz. Y esto finalmente ha tenido su repercusión sobre el esperado estreno de TNA iMPACT! en AMC.

No me refiero a las salidas de Jake Something (ahora Jake Doyle) y Killer Kelly, sino a las de los cuatro integrantes de The Rascalz: Myron Reed, Trey Miguel, Zachary Wentz, Dezmond Xavier. Y más concretamente a la de Reed, pues el máximo monarca de REVOLVER había sido anunciado para luchar contra Leon Slater por el Campeonato de la División X dentro de dicha première, y ahora este encuentro ya no figura en las promociones de TNA.

► Llega Thursday Night iMPACT!

Por lo demás, el menú previsto se mantiene, con tres luchas concretadas y el regreso de AJ Styles. He aquí como luce la estampa de Thursday Night iMPACT!, show cuyos resultados podrán conocer de primera mano vía SUPERLUCHAS.

