Cartel definitivo del estreno de TNA iMPACT! en AMC

Programar estreno bajo nueva cadena televisiva en enero cuando estás pendiente de renovar contratos, no creo sea el movimiento más sagaz. Y esto finalmente ha tenido su repercusión sobre el esperado estreno de TNA iMPACT! en AMC.
No me refiero a las salidas de Jake Something (ahora Jake Doyle) y Killer Kelly, sino a las de los cuatro integrantes de The Rascalz: Myron Reed, Trey Miguel, Zachary Wentz, Dezmond Xavier. Y más concretamente a la de Reed, pues el máximo monarca de REVOLVER había sido anunciado para luchar contra Leon Slater por el Campeonato de la División X dentro de dicha première, y ahora este encuentro ya no figura en las promociones de TNA.
► Llega Thursday Night iMPACT!
Por lo demás, el menú previsto se mantiene, con tres luchas concretadas y el regreso de AJ Styles. He aquí como luce la estampa de Thursday Night iMPACT!, show cuyos resultados podrán conocer de primera mano vía SUPERLUCHAS.
- CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Frankie Kazarian (c) vs. Mike Santana
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) (c) vs. The Elegance Brand (Heather By Elegance y M By Elegance)
- The Hardys y Elijah vs. Order 4 (Mustafa Ali, John Skyler y Jason Hotch)
- Regreso de AJ Styles
#TNAiMPACT premieres on @AMC_TV THIS THURSDAY LIVE at 9/8c with a blockbuster line up!— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) January 13, 2026
– @FrankieKazarian vs. @Santana_Proud for the TNA World Title
– @AJStylesOrg returns to TNA
– The IInspiration vs. The Elegance Brand for the Knockouts World Tag Team Titles
-… pic.twitter.com/5iMZGRYVfE
