Cartel definitivo del estreno de TNA iMPACT! en AMC

Programar estreno bajo nueva cadena televisiva en enero cuando estás pendiente de renovar contratos, no creo sea el movimiento más sagaz. Y esto finalmente ha tenido su repercusión sobre el esperado estreno de TNA iMPACT! en AMC. 

No me refiero a las salidas de Jake Something (ahora Jake Doyle) y Killer Kelly, sino a las de los cuatro integrantes de The Rascalz: Myron Reed, Trey Miguel, Zachary Wentz, Dezmond Xavier. Y más concretamente a la de Reed, pues el máximo monarca de REVOLVER había sido anunciado para luchar contra Leon Slater por el Campeonato de la División X dentro de dicha première, y ahora este encuentro ya no figura en las promociones de TNA

► Llega Thursday Night iMPACT! 

Por lo demás, el menú previsto se mantiene, con tres luchas concretadas y el regreso de AJ Styles. He aquí como luce la estampa de Thursday Night iMPACT!, show cuyos resultados podrán conocer de primera mano vía SUPERLUCHAS. 

 

 

