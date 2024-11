Cartel de Turning Point 2024 a una semana del show

Sólo restan siete días hasta la celebración de Turning Point 2024, y el reciente episodio de iMPACT! nos ha dejado tres interesantes anuncios para este inminente PPV.

El primero tiene que ver con una concreción ya hecha días atrás. Masha Slamovich defenderá el Campeonato Mundial Knockouts TNA ante Jordynne Grace, consecuencia de que «The Juggernaut» reclamara su cláusula de revancha al perder la presea en Bound For Glory. Y según lo acordado anoche, se medirán en un combate a la mejor de tres caídas, tras cuatro duelos simples y un «Last Knockout Standing».

El segundo también es de carácter titular. Moose pondrá sobre la mesa el Campeonato de la División X frente a Laredo Kid, quien se situó como retador consecuencia de, junto a Leon Slater, salir ganador contra The System, para después hacer el salve en un ataque poscombate de los rudos. Tercer intento para el mexicano, con dos fracasos, en Turning Point 2021 y Emergence 2024.

Y el tercero, sin oros de por medio, un mano a mano entre veteranos donde Frankie Kazarian intentará frenar las aspiraciones de Mike Santana por situarse como contendiente al Campeonato Mundial TNA. «Kaz», inicialmente, dijo que tenía libre la noche de Turning Point, pero Santino Marella acabó haciendo oficial la lucha.

El próximo viernes, 29 de noviembre, desde el Benton Convention Center en Winston-Salem (Carolina del Norte), sede ese fin de semana de la convención WrestleCade, tendrá lugar Turning Point 2024, cuyo cartel luce ahora así.

