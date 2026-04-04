Antes del más reciente episodio de Thursday Night iMPACT!, TNA ya había desvelado varios puntos de peso del cartel que presentará Rebellion, su siguiente gran cita; incluso concretando ya el estelar. Y el jueves, la empresa pareció cerrar su menú.

Como última lucha de iMPACT!, Arianna Grace retuvo el Campeonato Mundial Knockouts ante Xia Brookside, y con tal victoria, se confirmó que la hija de Santino Marella defenderá su oro en Rebellion frente a Léi Yǐng Lee, anterior monarca que hasta ahora tenía pendiente su revancha, tras ser derrocada en No Surrender. Concreción, se diría, consecuencia de la marcha de Dani Luna de TNA.

Venimos observando que The System tendrá sumo protagonismo en Rebellion: Eddie Edwards buscará el Campeonato Mundial TNA de Mike Santana, Brian Myers y Bear Bronson el Campeonato Mundial de Parejas TNA de The Hardys y Cedric Alexander el Campeonato de la División X de Leon Slater. Así que Moose, sin miembros de la facción que pasar por sus puños, se las verá allí con Special Agent 0, luego de que Edwards y Mustafa Ali forjaran alianza a cambio de que el primero le prometiera al segundo una tentativa al título mundial si se corona en el PPV.

Y además, AJ Francis confesó haber sido el atacante de Nic Nemeth en las postrimerías de Sacrifice, por lo que estos ajustarán cuentas en Rebellion, con Nemeth acompañado de Bernie Kosar, exjugador de fútbol americano.

► Nueve luchas para Rebellion

Seguidamente, todo lo que presenta hasta el momento Rebellion 2026, a celebrarse el 11 de abril desde el Wolstein Center de Cleveland (Ohio, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) vs. Eddie Edwards

CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS TNA: Arianna Grace (c) vs. Léi Yǐng Lee

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA: The Hardys (c) vs. The System (Brian Myers y Bear Bronson)

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Cedric Alexander

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Trey Miguel (c) vs. Mustafa Ali

Frankie Kazarian vs. Elijah

The Elegance Brand vs. Mickie James, ODB y Taryn Terrell

Moose vs. Special Agent 0

Nic Nemeth vs. AJ Francis