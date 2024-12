Cartel de ROH Final Battle 2024 a una semana del show

La lucha más notoria del cartel presentado por ROH on HonorClub ayer fue ese encuentro clasificatorio a cuatro bandas para la International Women’s Cup de Wrestle Dynasty, donde Athena se impuso. Pero al situarlo como «opener», ROH quiso dejar claro que tiene asuntos más importantes a la vuelta de la esquina.

Porque Final Battle 2024 se celebra dentro de una semana, y ROH empleó el resto del episodio para construir la gran cita, desarrollando combates ya anunciados y anunciando nuevos.

Como primera mención, por relevancia, Athena luchará contra Billie Starkz, quien ya cansada de los desaires sufridos como «minion», retó a «The War Goddess» a defender el Campeonato Mundial ROH ante ella. Una rivalidad que parece no cerrarse, iniciada tras el primer encuentro entre ambas, durante Forbidden Door 2023, cuando Starkz decidió situarse bajo el ala de Athena. No obstante, meses después, precisamente en la entrega de Final Battle del mismo año, alumna y pupila volvieron a enfrentarse, con una Starkz bajo similar actitud. Athena retuvo, y a pesar de la inquina existente, la vinculación no se rompió.

Como segundo anuncio, también de carácter titular, Brian Cage pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial de Televisión ROH en modalidad «Survival Of The Fittest» ante cinco retadores: Willie Mack, Mark Davis, Komander, AR Fox y Blake Christian. Considerando la nómina de implicados, podría ser un tremendo encuentro.

Y como tercer anuncio, sin cetros de por medio, Jay Lethal regresa a ROH en un mano a mano con QT Marshall. Este se ofreció a ser su rival hace una semana, pero Lethal lo rechazó cordialmente. Sin embargo, Paul Wight, tras una pelea entre los protagonistas ayer, decidió oficializar que se midan formalmente.

Seguidamente, el menú actualizado de ROH Final Battle 2024, a realizarse el viernes 20 de diciembre desde el Hammerstein Ballroom de New York (New York, EEUU).

Fri Dec 20th | Hammerstein Ballroom@ManhattanCenter | #ROHFinalBattlehttps://t.co/jzp8mHNJ5V#ROH Women’s World Title

Athena (c) vs. Billie Starkz



It’s a rematch from last years Final Battle! @BillieStarkz & @AthenaPalmer_FG clash once again for the ROH Women’s World Title! pic.twitter.com/52nfToSuwE