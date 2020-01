NXT ha dejado atrás su disputa con NXT UK que condujo a ambas marcas a Worlds Collide 2020. Una disputa que si nos atenemos únicamente a este reciente especial quedó empatada con tres victorias para cada una. Ahora es momento de que la amarilla se centre en su próximo evento fuera de los shows semanales, TakeOver: Portland. Este se celebrará el 16 de febrero en el Moda Center de Portland, Oregon.

► Cartel de NXT TakeOver Portland

La preparación ha comenzado a toda mecha pues a falta de más de dos semanas se han confirmado un total de cuatro combates que formarán parte del cartel. En espera de más anuncios, el mismo luce de la siguiente forma en este momento.

CAMPEONATO NXT

Adam Cole (c) vs Tommaso Ciampa

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Rhea Ripley (c) vs Bianca Belair

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT

The Undisputed Era (Kyle O’Reilly y Bobby Fish) (c) vs Broserweights (Pete Dunne y Matt Riddle)

Johnny Gargano vs Finn Bálor

Entendemos que próximamente sabremos quiénes se enfrentarán por el Campeonato de Norteamérica que sostiene Keith Lee así como quienes harán lo propio por el Campeonato Crucero NXT que sostiene Jordan Devlin. El irlandés precisamente estará la semana que viene en la marca amarilla, es de suponer que para armar su primera defensa para este nuevo especial del mes que viene.

En cuanto a quienes podrían ser sus oponentes… Lee podría enfrentar una vez más a Roderick Strong. El indisputable querrá intentar recuperar el título que perdió recientemente. Y lo mismo podríamos decir para Devlin, que podría enfrentar a Ángel Garza. Pero para saberlo habrá que ver qué ocurre en los siguientes programas, empezando por el del próximo miércoles.

También podrían darse otras luchas sin campeonatos de por medio. Puede que luchadores como KUSHIDA, Dominik Dijakovic, Damian Priest o Cameron Grimes tengan la oportunidad de participar también en este especial.