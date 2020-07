Hasta que USA Network no lance un ultimátum, no podremos hablar realmente de que WWE pueda entrar en modo pánico. Pero claro, el orgullo es siempre un factor insoslayable en cualquier guerra que se precie, y la derrota que NXT sufrió a manos de AEW el pasado miércoles supongo que no gustó mucho a Vince McMahon y Cía. Porque AEW Dynamite casi dobló el rating de la marca dorada de WWE, superándola también en audiencia por un margen de más de 200 mil espectadores.

Muchos temen que esto lleve a Mr. McMahon a convertir a NXT en una versión de bajo coste de Raw, si bien la diferenciación de producto es clave a la hora de medrar dentro de unas "Wednesday Night Wars" que considero poco heterogéneas, ya que los dos programas de la noche de los miércoles lucen similares en fondo y forma.

En WWE se preguntarán entonces por qué los aficionados prefieren Dynamite. ¿Factor novedad, como sugirió Triple H? No le faltó razón a "The Game", pero con tal argumento, pareció rendirse a algo de inevitable remedio.

cartel de NXT

► Camino a NXT TakeOver: XXX

A pesar de ello, en la Full Sail no quieren descolgarse, y para mañana ofrecerán otro atractivo menú, con implicaciones sobre NXT TakeOver: XXX.

El punto principal de la noche será una Triple Amenaza entre Finn Bálor, Timothy Thatcher y Dexter Lumis, cuyo ganador obtendrá un hueco en el combate de escaleras por el Campeonato de Norteamérica vacante de ese próximo especial del 22 de agosto (24 horas antes de SummerSlam 2020).

Como encuentro individual, hoy William Regal ha anunciado que Johnny Gargano y Roderick Strong se verán las caras, después de que estos intentarán sin éxito el pasado miércoles conseguir un puesto en la comentada lucha de escaleras de TakeOver: XXX, siendo derrotados por Bronson Reed.

Pero además, la división femenil se verá representada por un interesante Mercedes Martinez vs. Shotzi Blackheart, que verá a la primera en su estreno como "Robert Stone Girl". Espero que eventualmente, Martinez consiga su oportunidad titular ante Io Shirai.

Y de último aliciente, Keith Lee comentará la lesión que Karrion Kross provocó a Dominik Dijakovic, en vistas intuyo a un duelo en TakeOver: XXX.

