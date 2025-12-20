Cartel de AEW Worlds End a una semana del PPV

No se vayan todavía. Las fiestas navideñas nos encaminan ya, entre villancicos y gastroenteritis agudas, hacia 2026, pero el 2025 todavía tiene algo que decir luchísticamente hablando. Por ejemplo, vía AEW, empresa que dentro de siete días presentará Worlds End, como viene haciendo desde 2023.
Así, por tercera vez, AEW despedirá su año de eventos de PPV, ahora desde la NOW Arena en Hoffman Estates (Illinois, EEUU), recordada entre los seguidores por albergar el primigenio All In.
► Tres luchas titulares definidas
Y tras los acontecimientos vistos en el combo Dynamite + Collision de tres horas de este pasado miércoles, dos nuevos combates con oros sobre la mesa se concretaron.
Cuando todo parecía dispuesto para oficializar una Triple Amenaza por el Campeonato Mundial AEW entre Samoa Joe (actual monarca), «Hangman» Page y Swerve Strickland, MJF tuvo una reaparición apabullante de puro «babyface», declarando que canjeaba su oportunidad titular conseguida en All In: Texas. De resultas, la lucha será un baile a cuatro bandas.
Mientras, como consecuencia de que Willow Nightingale fuera puesta de espaldas planas por Mercedes Moné, luego de encajar el O-Face de Athena, en un choque de cuartetos, Moné y la Campeona Mundial ROH se declararon primeras retadoras al Campeonato Mundial de Parejas AEW que ostentan Nightingale y Harley Cameron, luego de que estas se hicieran con las correas en Dynamite: Winter Is Coming. Será una revancha de la primera ronda del torneo donde precisamente se coronaron las campeonas, el pasado 5 de noviembre.
Seguidamente, el menú actualizado de AEW Worlds End 2025.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, LUCHA A CUATRO BANDAS: Samoa Joe (c) vs. «Hangman» Page vs. Swerve Strickland vs. MJF
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Jamie Hayter
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Babes Of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Mercedes Moné y Athena
- SEMIFINALES Y FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC: Participantes por concretar
