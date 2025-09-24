Cartel completo para WWE NXT No Mercy 2025

por
Logo NXT No Mercy

No descansa la industria luchística, y en concreto, por la noticia que nos ocupa, WWE. Si la semana pasada presentó el controvertido Wrestlepalooza, esta semana le toca el turno a su marca secundaria, NXT, presentando dentro de tres días el especial No Mercy, cuyo cartel quedó definido anoche con dos nuevas luchas. 

Las hostialidades entre Jordynne Grace y Blake Monroe han alcanzado su punto de ebullición. Una trifulca protagonizada por las luchadoras, tras la victoria de la primera ante Arianna Grace, obligó a la intervención de seguridad e hizo que Stevie Turner y Robert Stone oficializaran un duelo para No Mercy donde se verán las caras dentro de una jaula de acero llena de armas

Mientras, Je’Von Evans tendrá duelo contra Josh Briggs en forma de revancha, pues estos ya se midieron en el episodio de NXT del pasado 9 de septiembre. Entonces, Briggs se alzó victorioso. 

Y además, con su victoria sobre Candice LeRae, Lainey Reid obtuvo el derecho a retar a Sol Ruca por el Campeonato Femenil Speed. 

© World Wrestling Entertainment

 

► NXT No Mercy: todas sus luchas

He aquí el menú completo que presenta NXT No Mercy, a emitirse vía Peacock (EEUU) y Netflix (resto del mundo) este próximo sábado 27 de septiembre, desde el FTL War Memorial en Fort Lauderdale (Florida, EEUU). 

  • CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Ricky Saints
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Lola Vice
  • CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Tavion Heights
  • CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Sol Ruca (c) vs. Lainey Reid
  • LUCHA CON ARMAS EN JAULA DE ACERO: Jordynne Grace vs. Blake Monroe
  • Je’Von Evans vs. Josh Briggs

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos