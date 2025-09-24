Cartel completo para WWE NXT No Mercy 2025

No descansa la industria luchística, y en concreto, por la noticia que nos ocupa, WWE. Si la semana pasada presentó el controvertido Wrestlepalooza, esta semana le toca el turno a su marca secundaria, NXT, presentando dentro de tres días el especial No Mercy, cuyo cartel quedó definido anoche con dos nuevas luchas.
Las hostialidades entre Jordynne Grace y Blake Monroe han alcanzado su punto de ebullición. Una trifulca protagonizada por las luchadoras, tras la victoria de la primera ante Arianna Grace, obligó a la intervención de seguridad e hizo que Stevie Turner y Robert Stone oficializaran un duelo para No Mercy donde se verán las caras dentro de una jaula de acero llena de armas.
Mientras, Je’Von Evans tendrá duelo contra Josh Briggs en forma de revancha, pues estos ya se midieron en el episodio de NXT del pasado 9 de septiembre. Entonces, Briggs se alzó victorioso.
Y además, con su victoria sobre Candice LeRae, Lainey Reid obtuvo el derecho a retar a Sol Ruca por el Campeonato Femenil Speed.
► NXT No Mercy: todas sus luchas
He aquí el menú completo que presenta NXT No Mercy, a emitirse vía Peacock (EEUU) y Netflix (resto del mundo) este próximo sábado 27 de septiembre, desde el FTL War Memorial en Fort Lauderdale (Florida, EEUU).
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi (c) vs. Ricky Saints
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Lola Vice
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Tavion Heights
- CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Sol Ruca (c) vs. Lainey Reid
- LUCHA CON ARMAS EN JAULA DE ACERO: Jordynne Grace vs. Blake Monroe
- Je’Von Evans vs. Josh Briggs
Nowhere to run. Nowhere to hide. @BlakeMonroeWWE and @JordynneGrace will go to war in a Weaponized Steel Cage Match THIS SATURDAY at No Mercy! 🤯 pic.twitter.com/KmJdKXPSmp— WWE (@WWE) September 24, 2025