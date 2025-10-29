Cartel completo para la función especial de Día de Muertos de AAA

Dentro de la Gira Alianzas de AAA, una de las paradas más importantes este año será la del próximo sábado, cuando la promotora recale en el Showcenter Complex de Monterrey (Nuevo León, México) para presentar su particular tributo al Día de Muertos.

Y lo hará contando con varias estrellas adscritas al elenco de WWE, como podemos observar en los dos últimos añadidos que acaban de apuntalar su cartel.

Por una parte, Dave The Clown y Murder Clown se enfrentarán a Los Garza (Ángel y Berto), y por otra, Joaquin Wilde, Cruz Del Toro, Laredo Kid y Octagón Jr. irán contra El Ojo (El Mesías, Mecha Wolf, Sansón y Forastero).

► Cartel completo de AAA Alianzas (02-11-2025)

Estas luchas se unen a las cuatro ya concretadas previamente. He aquí todo lo que presentará esta función.

Dave The Clown y Murder Clown vs. Angel y Berto en el evento especial de Día de Muertos 💀🎃



2 de noviembre, Showcenter Monterrey 🤠