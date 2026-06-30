Cartel completo del martes 30, Arena México: horario especial

CMLL · Martes de Arena México
Arena México
Arena México, CDMX · Martes 30 de junio de 2026 · 4:30 p.m. (Horario Especial)
Función de martes con horario temprano en la Catedral. La lucha estelar en relevos reúne a figuras consolidadas del CMLL en el último martes de junio, mientras la semifinal mantiene la rivalidad entre técnicos rudos en una lucha de tríos de primer nivel.
La lucha estelar reúne a dos figuras de primer nivel. Templario, Campeón Mundial Semicompleto, se asocia con Titán en un relevo que mantiene su forma tras la semana de actividades. Enfrente, los rudos laguneros Último Guerrero y Gran Guerrero, que buscan abrir la semana con victoria en la Catedral.
Mano a mano en modalidad Match Relámpago. Xelhua enfrentará a El Valiente en un duelo cronometrado que permitirá apreciar técnica individual.
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