Cartel completo del martes 30, Arena México: horario especial

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CMLL Arena México martes 30 de junio 2026

CMLL · Martes de Arena México

Arena México

Arena México, CDMX  ·  Martes 30 de junio de 2026  ·  4:30 p.m. (Horario Especial)

Función de martes con horario temprano en la Catedral. La lucha estelar en relevos reúne a figuras consolidadas del CMLL en el último martes de junio, mientras la semifinal mantiene la rivalidad entre técnicos rudos en una lucha de tríos de primer nivel.

CMLL Arena México martes 30 de junio 2026

Lucha estelar en relevos

La lucha estelar reúne a dos figuras de primer nivel. Templario, Campeón Mundial Semicompleto, se asocia con Titán en un relevo que mantiene su forma tras la semana de actividades. Enfrente, los rudos laguneros Último Guerrero y Gran Guerrero, que buscan abrir la semana con victoria en la Catedral.

Lucha semifinal de tríos

La semifinal es una lucha de tercias donde la Dinastía Imperial busca mantener su hegemonía. Neón, Capitán Suicida y Fugaz enfrentan a una formidable tercia ruda: Black Tiger, Hijo del Villano III y Villano III Jr., que mantienen su presencia dominante en la mediana cartelera.

Match relámpago

Técnico

Xelhua

VS

Mano a mano en modalidad Match Relámpago. Xelhua enfrentará a El Valiente en un duelo cronometrado que permitirá apreciar técnica individual.

Lucha de Amazonas · Las Reinas del Strong Style vs Las Infernales

Las Reinas del Strong Style

Zeuxis
Keyra

VS

Las Infernales

Dark Silueta
Valkyria

Las Reinas del Strong Style —Zeuxis y Keyra— enfrentan a Las Infernales: Dark Silueta y Valkyria. Un duelo de identidades grupales en la división femenil del CMLL que mantiene la tradición de rivalidades organizadas.

Segunda lucha de tríos

Rey Cometa, Espíritu Negro y Fuego enfrentan a una tercia ruda de solidez probada: Grinus, Troyano y Kamelot, en una lucha que mantiene el ritmo de la cartelera.

Primera lucha de microdestrellas

Técnicos

Último Dragoncito
Shockercito
Fantasy

VS

La función abre con material de los Pequeños Estrellas. Último Dragoncito, Shockercito y Fantasy enfrentan a Full Metal, Rostro de Acero y Pequeño Pólvora en un preliminar de altos vuelos que abre el telón en la Catedral.

SuperLuchas · Martes 30 de junio de 2026 · Arena México, Ciudad de México

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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