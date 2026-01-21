Cartel completo de wXw Back To The Roots 2026

Entre todo lo que está en agenda para el próximo fin de semana, Back To The Roots 2026 se erige como principal show para la lucha libre europea. Partiendo de la base de que hablamos de wXw, esta entrega da cabida a un par de puntos que podrían quedar entre lo mejor del año, como el duelo entre Ricky Sosa y Leon Cage por el Campeonato Europeo wXw y el que mantendrán Peter Tihanyi y Elijah Blum por el máximo cetro de la promotora.

Y aunque hablamos de dos potenciales combatazos, Back To The Roots 2026 supone una cita tan atractiva por el conjunto de su menú.

En lo que tal vez acabe siendo el estelar del show por las implicaciones existentes, Hektor Invictus y Dennis Dullnig, ex Campeones Mundiales de Parejas wXw, culminarán su intensa rivalidad iniciada el pasado año, cuando Dellnig dio la espalda a Invictus y le arrebató el Campeonato Shotgun en un sangriento «No Holds Barred». Ahora, con Invictus de vuelta, hay revancha programada dentro de una jaula de acero, y el vencedor no sólo se llevará dicha presea a casa. El vencedor logrará que su rival no compita más bajo los focos de wXw.

Tampoco debemos perder de vista el cuarto y último combate titular que presenta Back To The Roots 2026: The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier), quienes derrocaron a Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) en el más reciente show de aniversario de wXw, afrontan su primer compromiso de peso como nuevos monarcas, pues tendrán enfrente a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones), sus verdugos en la final del último World Tag Team Tournament y recientes portadores de las correas de duplas.

► Cartel wXw Back To The Roots 2026

He aquí todo lo anunciado para wXw Back To The Roots, a celebrarse el sábado 24 de enero desde el Turbinenhalle 2 en Oberhausen (Alemania), y que podrá seguirse en directo vía wXwNOW e IndependentWrestling.tv.

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW, LUCHA DE REGLAS PURAS: Peter Tihanyi (c) vs. Elijah Blum

CAMPEONATO SHOTGUN WXW, LOSER LEAVES WXW, LUCHA EN JAULA DE ACERO: Dennis Dullnig (c) vs. Hektor Invictus

CAMPEONATO EUROPEO WXW: Ricky Sosa (c) vs. Leon Cage

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) (c) vs. Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones)

Jane Nero vs. Ella Envy

Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) vs. 10 10 Next Level (Aleksander Bellamy y Alex Duke)

BK Westbrook vs. Zoltan

