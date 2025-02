Cartel completo de Vengeance Day 2025

Hay tantas buenas luchadoras hoy día en NXT, que la marca dorada de WWE podría crear un programa semanal aparte para ellas, y por extensión, eventos premium exclusivos de la división femenil. Esto se hace patente con decisiones creativas como la de anoche.

Inicialmente, se anunció que Giulia defendería el Campeonato Femenil NXT ante Bayley y Roxanne Perez en Vengeance Day 2025. Pero ahora, Cora Jade también optará a la correa, tras su victoria sobre Bayley ayer, donde contó con la inestimable ayuda de Perez, ganándose así el estatus de retadora. Véase, la Triple Amenaza se convierte en Cuádruple.

Y hubo otros dos anuncios para Vengeance Day 2025: Fraxiom defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante Josh Briggs y Yoshiki Inamura; mientras Trick Williams y Eddy Thorpe se medirán en un duelo de correas.

WWE parece haber completado el menú de Vengeance Day 2025, que llega este sábado 15 de febrero, a celebrarse desde la CareFirst Arena de Washington, DC (EEUU).

Well that changes EVERYTHING! 😳



The NXT Women’s Title Match at #VengeanceDay will now involve @CoraJadeWWE as it is going to be be a Fatal 4-Way Match! 🙌#WWENXT pic.twitter.com/T1QbtDoI74