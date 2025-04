Cartel completo de Stand & Deliver 2025

Tercera gran función en discordia dentro del calendario de WWE sobre Las Vegas, Stand & Deliver llega en poco más de 72 horas. Y como antesala de la cita, ayer el episodio semanal de NXT acabó por perfilar su cartel.

Restaban por concretarse un total de cinco nombres: las dos últimas contendientes al Campeonato Femenil Norteamericano NXT vacante (que se pondrá en juego en una lucha de escaleras), el rival de Ricky Saints por el Campeonato Norteamericano NXT y los retadores de Fraxiom por el Campeonato de Parejas NXT.

Lola Vice y Thea Hail se ganaron sus plazas en dicho «ladder match» al derrotar a Tatum Paxley y Karmen Petrovic, respectivamente, Ethan Page buscará la corona de Saints tras salir victorioso de una lucha a cuatro bandas y Hank y Tank se impusieron a otros cuatro equipos en un Gauntlet Match.

En teoría, ya tendríamos la estampa definitiva de Stand & Deliver, evento que tendrá lugar este sábado 19 de abril desde la T-Mobile Arena y cuyos resultados podrán conocer vía SUPERLUCHAS.

Ricky got his lick back! 👊@starkmanjones gets the final word over @OfficialEGO ahead of #StandAndDeliver! 😤#WWENXT pic.twitter.com/TJI3bZjonU