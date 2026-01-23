Justo antes de que inicie la última semana de enero, PROGRESS Wrestling presenta este domingo 25 de enero su primer show de 2026, Chapter 189: In Darkest Night, donde como ya señalamos, Man Like DeReiss defenderá el máximo cetro de la promotora ante Cara Noir en lo que promete ser un duelo imperdible.
Y hay más tela que cortar si echamos un vistazo a todo lo que prepara PROGRESS para su evento.
Rayne Leverkusen pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil PROGRESS con Alexxis Falcon como retadora, quien está invicta bajo los focos de la empresa desde el pasado junio. Leverkusen afronta su cuarta defensa tras vencer a Session Moth Martina, Emerysn Jayne y Kanji.
Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) harán lo propio con el Campeonato de Parejas PROGRESS frente a Gene Munny y Kouga. La única defensa hasta ahora de los monarcas se produjo dos meses atrás en Chapter 187: Vendetta 3, cuando derrotaron a Sunshine Machine.
También tendrá cabida el Campeonato Atlas, que Saxon Huxley conquistó en NOAH The New Year 2026 al derrocar a Will Kroos. Huxley se reencuentra con una casa para la que no compite desde 2024 y tendrá que vérselas con Axel Tischer, portador el pasado año de la presea en liza.
Además, Big Damo buscará ajustar cuentas con Spike Trivet y hay programadas tres luchas de primera ronda del Super Strong Style 16, dos de ellas adscritas al torneo femenil: LA Taylor vs. Safire Reed, Skye Smitson vs. Anita Vaughan y Jay Joshua vs. Kid Lykos II.
► PROGRESS estrena 2026
He aquí el menú íntegro que presenta PROGRESS Chapter 189: In Darkes Night, a celebrarse el domingo 25 de enero desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra) y a emitirse en directo vía DEMAND PROGRESS PLUS, Hooked On Wrestling TV y TrillerTV.
- CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) vs. Cara Noir
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Rayne Leverkusen (c) vs. Alexxis Falcon
- CAMPEONATO DE PAREJAS PROGRESS: Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) (c) vs. Gene Munny y Kouga
- CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Saxon Huxley (c) vs. Axel Tischer
- PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: LA Taylor vs. Safire Reed
- PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Skye Smitson vs. Anita Vaughan
- PRIMERA RONDA DEL SUPER STRONG STYLE 16 FEMENIL: Jay Joshua vs. Kid Lykos II
- Big Damo vs. Spike Trivet
