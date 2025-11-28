Cartel completo de PROGRESS Chapter 187: Vendetta 3

Noviembre es tiempo de venganza en PROGRESS Wrestling, promotora que por tercer año consecutivo ofrecerá este otoñal mes su evento Vendetta, como de costumbre desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra). Y sólo restan 48 horas para la próxima entrega.

PROGRESS suele tratar a Vendetta como una cita grande, y en 2025 se hace muy evidente con algunos de los puntos concretados. Por lo pronto, las defensas de los principales cetros de la promotora.

Man Like Dereiss protagonizará su séptima como Campeón Mundial PROGRESS, esta vez ante Tate Mayfairs, quien desde su «face turn» se ha convertido en serio candidato al oro y viene de vencer a Kid Lykos durante el anterior show de la compañía.

Mientras, Rayne Leverkusen tendrá su segunda, ante Emersyn Jayne, gladiadora de regreso a PROGRESS tras su último combate nueve meses atrás (en Chapter 176), y por encima de si verdaderamente hay opciones de un cambio titular, seguro veremos un gran duelo.

Sin desmerecer el enfrentamiento con el Campeonato Mundial de Parejas sobre la mesa, entre Diamond Eyes (Connor Mills y Nico Angelo) y Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo), primer reto titular para los monarcas.

Y habrá que estar muy atentos al potencial «show stealer»: Cara Noir vs. Jay Joshua. El «Black Swan» apunta a luchar más pronto o más tarde otra vez por la presea que porta DeReiss, pero el domingo se topa con uno de los talentos en mejor forma del panorama británico y europeo, que en apenas dos semanas competirá por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro.

Asimismo, como ya comentamos meses atrás, Vendetta 3 albergará el debut de Miyu Yamashita con PROGRESS. Su rival será Alexxis Falcon, luego del reto «internacional» lanzado por la inglesa. Yamashita viene de ofrecer dos excelentes duelos, en wXw y en RevPro, junto a Dani Luna y Kanji, respectivamente.

► Noviembre de vendetta

Seguidamente, todo lo anunciado para PROGRESS Chapter 187: Vendetta 3.

💥 CHAPTER 187: VENDETTA 3 💥 It’s the night when grudges reach boiling point, scores are settled, tension gets real, the victories mean more and every match has BIG MATCH FEELS! 📅 30/11/2025

📍 Electric Ballroom

🚪 2 PM GMT

⏰ 3 PM GMT ➡️ THIS IS UNMISSABLE!

➡️ THIS. IS.… pic.twitter.com/7XjGw0JkLG — PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) November 27, 2025