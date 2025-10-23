Cartel completo de PROGRESS Chapter 185: Jump In The Line

Parecía improbable apenas un año atraás, pero actualmente PROGRESS Wrestling produce shows más interesantes que RevPro. Y aunque las comparaciones son odiosas, esto refleja los vicios del proselitismo en el que casi todas las promotoras caen cuando tienen oportunidad de crecer.

Y es que el secreto de PROGRESS pasa por no saturar el calendario de shows, ofreciendo, como mucho, dos cada mes. Así, este noviembre celebrará Chapter 185: Jump In The Line, con temática halloweenesca, el próximo domingo, donde, como ya informamos, Lio Rush pretende cercenar el reinado de Man Like DeReiss como máximo monarca de la promotora, en lo que promete ser un vibrante «main event».

Pero el resto del cartel presenta algunos puntos igualmente atractivos. Caso, por ejemplo, de la oportunidad que tendrá Rayne Leverkusen de conquistar su primer gran título individual, cuando enfrente a Rhio, la gran campeona de la escena británica. O el regreso de Charles Crowley a PROGRESS para buscar el Campeonato Atlas de Will Kroos, luego de su periplo nipón. También una lucha de escaleras con el Campeonato Mundial de Parejas PROGRESS en liza, donde Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) irán contra Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) y el tándem Connor Mills & Nico Angelo. Sin olvidar el debut de Hyperactive (Anita Vaughan y Safire Reed), midiéndose a Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow).

► Halloween en PROGRESS

Seguidamente, el menú íntegro de PROGRESS Chapter 185: Jump In The Line, a celebrarse desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) vs. Lio Rush

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Rhio (c) vs. Rayne Leverkusen

CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Will Kroos (c) vs. Charles Crowley

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS PROGRESS, LUCHA DE ESCALERAS: Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) (c) vs. Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) vs. Connor Mills y Nico Angelo

Gene Munny vs. Owadasan

Hyperactive (Anita Vaughan y Safire Reed) vs. Lallie (Lana Austin y Hollie Barlow)

Simon Miller vs. Mulligan

