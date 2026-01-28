Cartel de MLW Battle Riot VIII – Templario defiende título

Parece poco probable que, como expuso Bishop Dyer el pasado octubre, MLW pueda competir algún día con AEW y TNA por ser la segunda promotora luchística en EEUU; sobre todo cuando la segunda ahora posee un notorio acuerdo televisivo. Dyer hizo hincapié en la diversidad que muestra el elenco de MLW, y tal factor queda cada año reflejado a través de Battle Riot.
Así arrancará 2026 MLW, con el evento homónimo, octavo de la serie, a celebrarse mañana desde el Osceola Heritage Park de Kissimmee (Florida, EEUU). Y lógicamente, esa Battle Riot supone el plato fuerte, donde 39 gladiadores se batirán el cobre en pos de coronarse nuevo Campeón Mundial de Peso Completo MLW y donde Mads Krule Krügger buscará conservar su estatus de monarca; estipulación que parece será habitual cada temporada, tras estrenar dinámica el pasado año.
Además, como otro punto anunciado del cartel, Templario, habitual en el CMLL, pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial de Peso Medio MLW ante el veterano KUSHIDA, adscrito a NJPW. Templario ostenta la presea desde el pasado septiembre y la defendió en una ocasión bajo los focos de la casa mexicana. Ambos tienen previsto competir también en la Battle Riot.
► MLW inicia 2026
Aunque MLW Battle Riot VIII se celebre mañana 29 de enero, no podrá verse en el canal de YouTube de la empresa hasta el próximo 5 de febrero. He aquí su menú anunciado.
- BATTLE RIOT DE 40 LUCHADORES POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO MLW: Mads Krule Krügger (c) vs. Austin Aries vs. Paul London vs. Doc Gallows vs. Karl Anderson vs. Alex Hammerstone vs. Jesús Rodríguez vs. Okumura vs. Bishop Dyer vs. Matthew Justice vs. KUSHIDA vs. Joe Coffey vs. Mark Coffey vs. Mr. Thomas vs. Anthony Greene vs. Donovan Dijak vs. Killer Kross vs. Templario vs. Ikuro Kwon vs. Diego Hill vs. Adam Brooks vs. Paul Walter Hauser vs. Wolfgang vs. Cody Fluffman vs. 16 luchadores por determinar
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO MEDIO MLW: Templario (c) vs. KUSHIDA
With Mads Krule Krugger putting his MLW World Heavyweight Championship on the line in the Battle RIOT, the stakes have raised for everyone involved! Who walks out with the title?— MLW (@MLW) January 22, 2026
🌴 Battle Riot VIII!
📍 Kissimmee, FL
🗓️ Thursday, Jan. 29
🎟️ https://t.co/EEWmqODu6Z pic.twitter.com/bMRALmTKhS