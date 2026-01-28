Cartel de MLW Battle Riot VIII – Templario defiende título

Parece poco probable que, como expuso Bishop Dyer el pasado octubre, MLW pueda competir algún día con AEW y TNA por ser la segunda promotora luchística en EEUU; sobre todo cuando la segunda ahora posee un notorio acuerdo televisivo. Dyer hizo hincapié en la diversidad que muestra el elenco de MLW, y tal factor queda cada año reflejado a través de Battle Riot.

Así arrancará 2026 MLW, con el evento homónimo, octavo de la serie, a celebrarse mañana desde el Osceola Heritage Park de Kissimmee (Florida, EEUU). Y lógicamente, esa Battle Riot supone el plato fuerte, donde 39 gladiadores se batirán el cobre en pos de coronarse nuevo Campeón Mundial de Peso Completo MLW y donde Mads Krule Krügger buscará conservar su estatus de monarca; estipulación que parece será habitual cada temporada, tras estrenar dinámica el pasado año.

Además, como otro punto anunciado del cartel, Templario, habitual en el CMLL, pondrá sobre la mesa el Campeonato Mundial de Peso Medio MLW ante el veterano KUSHIDA, adscrito a NJPW. Templario ostenta la presea desde el pasado septiembre y la defendió en una ocasión bajo los focos de la casa mexicana. Ambos tienen previsto competir también en la Battle Riot.

► MLW inicia 2026

Aunque MLW Battle Riot VIII se celebre mañana 29 de enero, no podrá verse en el canal de YouTube de la empresa hasta el próximo 5 de febrero. He aquí su menú anunciado.

With Mads Krule Krugger putting his MLW World Heavyweight Championship on the line in the Battle RIOT, the stakes have raised for everyone involved! Who walks out with the title?



🌴 Battle Riot VIII!

📍 Kissimmee, FL

🗓️ Thursday, Jan. 29

🎟️ https://t.co/EEWmqODu6Z pic.twitter.com/bMRALmTKhS — MLW (@MLW) January 22, 2026