Cartel completo de IMPACT! Under Siege 2023

Personajes como PCO tienen en Impact Wrestling un escenario idóneo, pues esta empresa, desde la huella que dejó allí el “Broken Universe”, viene apostando por esa lucha libre del género fantástico/bizarro.

Ayer , durante el episodio semanal de Impact, vimos un claro ejemplo en cómo se detonó el que parece supone último añadido al cartel de Under Siege.

Rosemary, por obra y gracia del Undead Realm —lugar en el que se adentró para buscar a la desaparecida Taya Valkyrie—, ahora es Courtney Rush, identidad que la veterana gladiadora ya empleaba como talento “indie” y que según dijo fue poseída por la demoniaca figura de Rosemary años atrás.

Eso sí, su amistad con Jessicka (quien el pasado año también experimentó un cambio en su personaje por ese Undead Realm) continúa vigente. Y Courtney Rush hizo el salve a la otrora Havok de las garras de Taylor Wilde y KiLynn King, decretándose seguidamente que los dos bandos colisionarán en Under Siege, bajo el “kickoff” del evento.

► Día de Impact

Entre tanto evento de relevancia este fin de semana, hoy le toca el turno a Impact con Under Siege sin competencia “mainstream” de por medio. He aquí el menú actualizado del show, cuyo cartel principal iniciará a las 8 PM ET (media hora antes tendrá lugar el “Countdown to Under Siege”) desde el Western Air District Agriplex de London (Ontario, Canadá).

[Countdown to Under Siege]