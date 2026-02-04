Cartel anunciado para ROH x Metroplex Global Wars

Que una empresa «mainstream» se preste a colaborar con una «indie» siempre es bienvenido en un panorama actual donde los grandes cada vez parecen ser más grandes. Algo bastante irónico, viniendo de ROH, otrora epítome de lo alternativo, que se reencuentra con sus raíces este jueves presentando el episodio especial ROH x Metroplex Global Wars.
Y lo cierto, no le viene nada mal un refresco a su programa, aunque la gran beneficiada de tal «crossover» sea, obviamente, Metroplex Wrestling (MPX), promotora codirigida por Athena, que en tres lustros de historia nunca se ha visto ante una oportunidad de exposición así, luego de varias implicaciones de gladiadoras de AEW en su evento Who Runs The World? 2.
Estas Global Wars nos dejan una representación bastante completa ROH, pues tendrán combate Athena (Campeona Mundial), Red Velvet (Campeona Mundial de Televisión), Deonna Purrazzo (Campeona Pura), Lee Moriarty (Campeón Puro) y Shane Taylor Promotions (Campeones Mundiales de Tríos). Los únicos dos campeones ausentes son Bandido (Campeón Mundial) y Nick Wayne (Campeón Mundial de Televisión).
Athena se une a Billie Starkz y Diamanté para enfrentar a Deonna Purrazzo, Hyan y Maya World; Red Velvet afronta un «proving ground» por una oportunidad a su oro ante VertVixen; Lee Moriarty hace lo propio con su presea ante Exodus Prime, uno de los abanderados de MPX durante los últimos años; mientras Shane Taylor Promotions protagonizan combate de cuartetos mixtos contra Demo Diamond, Kari Jai Wright, LVJ y Reiza Clarke, otras caras habituales en MPX.
El cartel lo engrosan también dos defensas de títulos adscritos a la empresa texana: Abadon pone sobre la mesa el Campeonato Femenil frente a la veterana Ray Lyn y Delynn Cavens se juega su estatus de máximo campeón con el aún más veterano JD Griffey.
► Jueves de guerra
Seguidamente, la estampa completa que presenta ROH x Metroplex Global Wars, grabado el pasado 31 de enero desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU), a emitirse mañana en HonorClub, y cuyos resultados conocerán de primera mano vía SUPERLUCHAS.
- CAMPEONATO FEMENIL MPX: Abadon (c) vs. Ray Lyn
- CAMPEONATO MPX: Delynn Cavens (c) vs. JD Griffey
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) vs. VertVixen
- PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO PUTO ROH: Lee Moriarty (c) vs. Exodus Prime
- Athena, Billie Starkz y Diamanté vs. Deonna Purrazzo, Hyan y Maya World
- Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Shawn Dean, Carlie Bravo y Trish Adora) vs. Demo Diamond, Kari Jai Wright, LVJ y Reiza Clarke
- Big Bill y Bryan Keith vs. Surf And Turf (Braddah Kaimi y Phil Shark)
