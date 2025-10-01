Cartel anunciado para NXT vs. TNA Showdown

Aunque hayan tenido que cambiar el título del episodio para no enfadar a los sionistas, anoche hubo una invasión en toda regla durante WWE NXT, cuando se escenificó plenamente el conflicto que mantiene la marca dorada con TNA.

Y el próximo martes tales diferencias se dirimirán sobre el ring, lugar más propicio que un parquin o el «backstage» del Performance Center de WWE. Todo, cabe apuntar, cinco días antes de la celebración de Bound For Glory, la cita magna de TNA.

Como plato fuerte habrá dos luchas por equipos al estilo Survivor Series, con representantes de cada producto. En el lado varonil, Ricky Saints (Campeón NXT), Trick Williams (Campeón Mundial TNA), Je’Von Evans y Myles Borne irán contra Mike Santana, Leon Slater (Campeón de la División X de TNA), Frankie Kazarian (Campeón Internacional TNA) y Moose. En el femenil, Jacy Jayne (Campeona NXT), Sol Ruca (Campeona de Norteamérica NXT), Lola Vice y Jaida Parker harán lo propio contra (Campeona Mundial Knockouts TNA), The IInspiration y Mara Sadè.

Además, Ethan Page defenderá el Campeonato de Norteamérica NXT ante Mustafa Ali y The Hardys (Campeones Mundiales de Parejas TNA) colisionarán con DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) (Campeones de Parejas NXT) en un «Winner Takes All» («Ganador se lo lleva todo»).

► Martes de colisión

He aquí la estampa anunciada para este NXT vs. TNA Showdown, cuyo devenir podrán conocer de primera mano vía SUPERLUCHAS.

Ricky Saints, Trick Williams, Je’Von Evans y Myles Borne vs. Mike Santana, Leon Slater, Frankie Kazarian y Moose

Jacy Jayne, Sol Ruca, Lola Vice y Jaida Parker vs. Kelani Jordan, The IInspiration y Mara Sadè

CAMPEONATO DE NORTEAMÉRICA NXT: Ethan Page (c) vs. Mustafa Ali

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS TNA Y CAMPEONATO DE PAREJAS NXT, WINNER TAKES ALL: The Hardys (c) vs. DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin)

