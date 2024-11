Cartel al día de TNA Turning Point 2024

TNA sólo quiso confirmar, de inicio, un combate para su siguiente gran evento, Turning Point 2024. Como comentamos, Nic Nemeth defenderá el Campeonato Mundial TNA ante Eddie Edwards, en un nuevo capítulo de la rivalidad entre «The Most Wanted» y The System.

Pero en el más reciente episodio de iMPACT!, TNA quiso ampliar un poco el cartel de Turning Point 2024.

Como anuncio de mayor relevancia, un nuevo duelo Masha Slamovich vs. Jordynne Grace por el Campeonato Mundial Knockouts, que ahora porta la rusa, tras derrocar a «The Juggernaut» en Bound For Glory 2024. El pasado jueves, Grace hizo acto de presencia en iMPACT! para informar del uso de su cláusula de revancha. Eso sí, antes, este próximo jueves, Slamovich deberá defender su oro contra Alisha Edwards.

Mientras, Joe Hendry, pese a quedar apartado de la órbita del Campeonato Mundial TNA, tendrá lucha en Turning Point 2024. Aunque esperemos no resulte reveladora de la seriedad de su futuro. Aprovechando la inminente celebración del Día de Acción de Gracias, TNA programa su tradicional combate «Turkey Bowl» entre Hendry, Eric Young, Hammerstone, PCO, Brian Myers y John Skyler. Quien reciba la cuenta de tres o se rinda, deberá llevar un disfraz de pavo. Estos yanquis…

Desde el Benton Convention Center de Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU), TNA presentará el 29 de noviembre su decimonovena edición de Turning Point, cuyo cartel luce así por el momento.

The Turkey Bowl returns as the loser will have to wear the dreaded turkey suit at #TNATurningPoint on November 29 LIVE on TNA+ from @WrestleCade in Winston-Salem, NC.



