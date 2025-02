Cartel al día de AEW Grand Slam Australia

A tenor de ciertas críticas entre la comunidad luchística por el horario de emisión de AEW Grand Slam Australia y por su condición de show televisivo al uso, Tony Khan quiso defender así esta cita.

Y su cartel hace justicia a tal relevancia, con el añadido de dos atractivos encuentros, uno de ellos de carácter titular, confirmados durante el más reciente Dynamite.

Jon Moxley no defenderá el Campeonato Mundial AEW en Grand Slam, pero tendrá que vérselas allí con Cope (su presumible retador en Revolution) y Jay White, haciendo equipo junto a Claudio Castagnoli. Y se tratará de un choque fuera de los estándares. Según expuso White, y como homenaje al escenario, veremos un «Brisbane Brawl Match».

Mientras, Kazuchika Okada, Campeón Continental AEW, sí tiene programada defensa, ante Buddy Matthews, quien debería partir como ídolo local dada su procedencia y nunca ha ganado un oro individual desde que compite para la casa Élite.

Dentro de ocho días, el próximo 15 de febrero desde el Brisbane Entertainment Centre de la ciudad homónima tendrá lugar AEW Grand Slam Australia. Seguidamente, su menú provisional.

Sat 2/15

10:30pm ET/7:30pm PT or immediately following the NBA All-Star Saturday Night on TNT & MAX



