Cartel al día de AEW Double Or Nothing 2025

Como sucedió en Worlds End 2024, Double Or Nothing 2025 será un PPV con bastante componente torneil, donde se determinarán los ganadores, masculino y femenino, de la Owen Hart Cup, quienes obtendrán a su vez una oportunidad titular en All In: Texas.

Y los cuatro candidatos ya están concretados, tras lo que vimos esta semana en Dynamite.

Como gran cierre del episodio, «Hangman» Page y Kyle Fletcher batallaron en pos de llegar a la final varonil, pero finalmente el australiano no se reencontrará allí con Will Ospreay. Page lo batió luego de dos Buckshot Lariats y bastante sudor (y sangre) derramados por el camino para estar un paso más cerca de ganar por segunda vez el Campeonato Mundial AEW. Aunque antes, debe superar a un rival contra el que nunca se ha enfrentado.

Hangman Adam Page and @kylefletcherpro delivered a fight for the ages in the Owen Hart Cup Semifinals!



► Owen or Nothing

Este Ospreay vs. Page y el ya anunciado Mercedes Moné vs. Jamie Hayter, quienes harán lo propio en el equivalente femenil del torneo, son los únicos encuentros que por ahora presenta Double Or Nothing 2025, a celebrarse el 25 de mayo desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU).