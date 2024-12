Cartel actualizado del estreno de WWE RAW en Netflix

En 2025, las dos promotoras más grandes de EE.UU., WWE y AEW, iniciarán nueva etapa que podríamos considerar postelevisiva, aunque ninguna dejará completamente de lado las emisiones tradicionales. Así que también podríamos considerarla de transición hacia un futuro donde, por insólito que parezca, la pequeña pantalla tal y como la conocemos no tiene cabida.

Y lógicamente, aunque vive un momento dulce, WWE buscará mostrar sus mejores galas el próximo lunes 6 de enero, cuando Raw se estrene en Netflix, anunciando a todos los nombres posibles para esta cita que tendrá incluso su propio «Kickoff» a partir de las 2pm ET (vía YouTube), contando con, entre otros, CM Punk, Seth Rollins, Rhea Ripley o Gunther.

Punk y Rollins estarán en tan particular previa y, como se anunció anoche, seguidamente se batirán el cobre ya iniciada de manera formal la première (a partir de las 5pm ET). Será el primer mano a mano entre ellos desde el único que disputaron hace más de una década, durante el episodio de Raw del 30 de enero de 2013; por entonces, se impuso el «Best in the World».

► Luchas anunciadas

Desde el Intuit Dome de Inglewood (California, EEUU), WWE presentará el primer episodio de Raw en Netflix, cuyo cartel contiene por ahora estos puntos.

[KICKOFF]

CM Punk, Seth Rollins, Gunther, Liv Morgan, Rhea Ripley y Solo Sikoa aparecerán

[SHOW PRINCIPAL]

TRIBAL COMBAT: Roman Reigns vs. Solo Sikoa

FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL INTERCONTINENTAL: Luchadoras por determinar

CM Punk vs. Seth Rollins