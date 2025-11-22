Cartel actualizado de WWE Survivor Series: Wargames 2025

Con nueva edición de Survivor Series dentro de una semana, WWE ya dio cuenta este lunes de cómo lucirán al completo los equipos varoniles que se batirán el cobre en los WarGames. Y anoche, durante SmackDown, hizo lo propio con los equivalentes femeniles.

También habrá una clara diferenciación entre el bien y el mal, pues si Rhea Ripley logró agenciarse la ayuda de AJ Lee, la interferencia de esta costándole a Becky Lynch el Campeonato Intercontinental el lunes tuvo repercusiones: «The Man» ha querido unirse al equipo rudo liderado por Asuka, como comprobamos en el epílogo de SmackDown. Así, los WarGames femeniles tendrán por un lado a Ripley, Lee, IYO SKY, Charlotte Flair y Alexa Bliss, mientras enfrente estarán Asuka, Lynch, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend.

► Una semana para WarGames

Seguidamente, el cartel actual que presenta Survivor Series: WarGames 2025, a celebrarse el 29 de noviembre desde el Petco Park en San Diego (California, EEUU).

