Cartel actualizado de AEW WrestleDream 2025

En 15 días, cuando todavía está reciente la celebración de All Out, AEW presenta su siguiente PPV, WrestleDream. Y la promotora ya se ha encargado de desvelar sus dos grandes luchas titulares, como vimos este miércoles durante Dynamite.

Samoa Joe no encajó muy bien que, tras el combate contra los Death Riders, «Hangman» Adam Page le entregara su cinturón de Campeón Mundial de Tríos AEW un tanto a la remanguillé y este cayera al suelo. Por tal gesto, Joe dejó salir toda su frustración contenida ante el hecho de no ser ya Campeón Mundial AEW, recordando que Page nunca lo ha vencido. «Hangman», un tanto confuso de inicio, finalmente entró en el juego de Joe y le propuso un duelo titular para WrestleDream, confirmado por AEW. El único precedente entre ellos se remonta a Revolution 2024, donde compitieron bajo Triple Amenaza junto a Swerve Strickland.

Mientras, Toni Storm no es la misma desde que perdiera el Campeonato Mundial Femenil AEW en All Out a manos de Kris Statlander, y quiso compartir su sentimiento, para seguidamente retar a la nueva monarca. Statlander recogió el guante poco después. Storm y Statlander, como Page y Joe, nunca se han medido de manera individual.

► Tres luchas oficiales para WrestleDream

He aquí el menú provisional de AEW WrestleDream 2025, a celebrarse el 18 de octubre desde la Chaifetz Arena en St. Louis (Missouri, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: «Hangman» Adam Page (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Toni Storm

I QUIT: Jon Moxley vs. Darby Allin

#AEWWrestleDream

8pm ET/5pm PT

Saturday, 10/18



AEW Women’s World Title@CallMeKrisStat vs

Timeless Toni Storm



After winning the title at All Out,

World Champion Kris Statlander will defend the belt vs former champion Toni Storm at WrestleDream in their first ever 1-on-1 match! pic.twitter.com/Fu9Nv6omdt — Tony Khan (@TonyKhan) October 2, 2025