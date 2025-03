Cartel actualizado de AEW Dynasty 2025

Imperdible episodio de AEW Dynamite este pasado miércoles, pues durante las dos horas de show, se concretaron dos combates para Dynasty 2025 (siguiente PPV de la empresa) y se estableció uno más; todos ellos, con carácter titular.

El Fatal 4-Way para decidir al retador de Kenny Omega acabó en controversia, porque Mike Bailey hizo el pin sobre Mark Davis, pero antes de consumarse la cuenta de tres, Ricochet también cubrió al australiano… valiéndose de las cuerdas. Bryce Remsburg no pudo ver la jugarreta, así que ambos fueron declarados ganadores y retadores. Habrá Triple Amenaza en Dynasty con el Campeonato Internacional AEW sobre la mesa.

Mientras, acabó de confirmarse el duelo entre Jon Moxley y Swerve Strickland por el Campeonato Mundial AEW, luego de que el líder de los Death Riders defendiese con éxito la presea ante Cope en Dynamite. Strickland se ganó su oportunidad venciendo a Ricochet en Revolution 2025.

También, aunque no oficial todavía, parece que Toni Storm se jugará su estatus de Campeona Mundial AEW ante Megan Bayne, pues «Timeless» lanzó el reto en el epílogo del episodio.

El 6 de abril, desde el Liacouras Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), tendrá lugar la segunda edición de AEW Dynasty, cuyo cartel luce así provisionalmente.

IT’S OFFICIAL! Jon Moxley of the Death Riders puts the AEW World Championship on the line against the former champion Swerve Strickland at #AEWDynasty!



