Cartel actualizado de AEW Dynamite: Maximum Carnage

2024 fue un año donde se evidenció la pérdida de relevancia de los programas semanales de AEW para el público, con audiencias que marcaron un punto abisal. Por ello, Maximum Carnage, nuevo especial bajo el que se denominarán las próximas ediciones de Dynamite y Collision, supone una buena noticia.

Se entiende esta potenciación televisiva, pues el siguiente PPV de AEW, Revolution, llega el 9 de marzo, y mientras tanto, todavía a casi dos meses vista, la empresa no puede permitirse presentar shows de poco peso. Maximum Carnage ejercerá pues cual particular primer PPV televisivo del 2025 en AEW.

Por ahora, tal percepción se hace patente con las primeras luchas confirmadas para Dynamite: Jon Moxley defendiendo el Campeonato Mundial AEW ante Powerhouse Hobbs, tras la victoria de este en el Casino Gauntlet del último Dynamite; Hook buscando venganza contra Christian Cage; el correspondiente Casino Gauntlet femenil, donde Kris Statlander saldrá en primer lugar; además del regreso competitivo de Kenny Omega bajo los focos de AEW, midiéndose a Brian Cage.

Sin encuentros anunciados por ahora para Collision, Dynamite: Maximum Carnage, a celebrarse desde The Andrew J Brady Music Center de Cincinnati (Ohio, EEUU) presenta el siguiente cartel provisional.

NEXT WED, 1/15!

Cincinnati, OH

Wednesday Night #AEWDynamite

8pm ET/7pm CT on TBS + MAX



AEW World Championship

Jon Moxley (c) vs Powerhouse Hobbs



After winning the Casino Gauntlet to become No. 1 Contender, @TrueWillieHobbs seeks revenge when he challenges @JonMoxley at AEW… pic.twitter.com/R7HaV2lcTG