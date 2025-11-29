Cartel actualizado de AAA Guerra de Titanes

La última gran cita para Lucha Libre AAA Worldwide, Guerra de Titanes, en 2025 llega el próximo 20 de diciembre, desde la Arena Guadalajara, y ayer, durante el evento Alianzas se definieron dos combates más para su cartel.
Como comentó mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, Jack Cartwheel luchará por el Campeonato de Peso Crucero AAA contra Laredo Kid (actual monarca) y Je’Von Evans, quien se ganó su sitio tras vencer a Octagón Jr. y Axiom en el anterior Alianzas. Mientras, Dragon Lee e Hijo del Vikingo se medirán en mano a mano, luego de que el ex-Ingobernable le costara a Vikingo su combate contra El Grande Americano.
► Cartel actualizado de Guerra de Titanes
He aquí todo lo concretado para AAA Guerra de Titanes.
- Lucha Brothers (Penta y Rey Fénix) vs. Dominik Mysterio y El Grande Americano
- Hijo del Vikingo vs. Dragon Lee
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: Hijo de Dr. Wagner Jr. (c) vs. Ethan Page
- CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Laredo Kid (c) vs. Je’Von Evans vs. Jack Cartwheel
- Psycho Circus vs. The Wyatt Sicks
.@reymysterio was just trying to keep it respectful but El Hijo del Vikingo and Dragon Lee weren’t having it! 😤— WWE (@WWE) November 29, 2025
Stream @luchalibreaaa Alianzas here: https://t.co/X5gkR3OKbH pic.twitter.com/CTtlnaopuM