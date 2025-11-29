Cartel actualizado de AAA Guerra de Titanes

por
Logo AAA

La última gran cita para Lucha Libre AAA Worldwide, Guerra de Titanes, en 2025 llega el próximo 20 de diciembre, desde la Arena Guadalajara, y ayer, durante el evento Alianzas se definieron dos combates más para su cartel. 

Como comentó mi compañero de SUPERLUCHAS Apolo Valdés, Jack Cartwheel luchará por el Campeonato de Peso Crucero AAA contra Laredo Kid (actual monarca) y Je’Von Evans, quien se ganó su sitio tras vencer a Octagón Jr. y Axiom en el anterior Alianzas. Mientras, Dragon Lee e Hijo del Vikingo se medirán en mano a mano, luego de que el ex-Ingobernable le costara a Vikingo su combate contra El Grande Americano. 

© World Wrestling Entertainment

 

► Cartel actualizado de Guerra de Titanes

He aquí todo lo concretado para AAA Guerra de Titanes. 

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos