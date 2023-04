Carmouche y el ‘techo infinito’ de las MMA

Fue la primera mujer en pisar el octágono de la UFC. Luchó por el oro en Strikeforce y dos veces en la UFC. Ha sido un largo viaje para la campeona del peso mosca femenino de Bellator MMA, Liz Carmouche, pero por fin tiene el oro en una gran promoción, y no muestra signos de desaceleración por el momento.

UFC 157 no fue su noche, ya que Rousey logró su patentada sumisión de brazo barra, aunque no antes de que Carmouche le diera un susto.

“Creo que todo el mundo relaciona las MMA y este viaje con una montaña rusa, con sus altibajos”, dijo Carmouche, reflexionando sobre lo lejos que ha llegado desde aquella noche. “Pero me encanta el viaje. Uno de los lugares en los que me encanta estar cada día es en el gimnasio, viendo caras nuevas, aprendiendo cosas nuevas, disfrutando de la posibilidad de que pueda crecer hasta aquí. Para mí, las MMA parecen tener un techo infinito y no hay tope para las posibilidades.”

Carmouche (18-7), que encabeza Bellator 294 este viernes en una revancha con DeAnna Bennett, dijo a los medios de comunicación en una reciente entrevista exclusiva que ni siquiera ha tenido tiempo para apreciar realmente el momento, desde su victoria por el título en adelante.

“No creo que me haya sentado a asimilarlo todo. Volví de mi combate y ahora hago mis campamentos en Virginia Beach. Así que cruzo el país para hacerlo y vuelvo a California para estar con mi familia”, explicó Carmouche.

Carmouche se dirige de nuevo a Hawai para su revancha con DeAnna Bennett este viernes. La pareja se enfrentó en sus respectivos debuts promocionales en 2020; Carmouche ganó por sumisión, y ninguna ha perdido desde entonces. Es Carmouche, por supuesto, quien ahora tiene el oro, después de haber derribado a Juliana Velásquez, y luego la derrotó en una revancha para eliminar cualquier duda.

La campeona no cree que Bennett haya cambiado mucho desde su primer encuentro.

“No he visto ningún crecimiento en ella, pero si hay algo que he aprendido al enfrentarme a rivales, es que sólo porque han rendido al mismo nivel, están a la altura de las circunstancias cuando vienen a enfrentarse a mí“, observó Carmouche. “Y a veces ven cosas que yo he hecho o cosas que ellos han hecho mal, y tienen un plan de juego completamente diferente. Tengo cosas en las que quiero trabajar, pero definitivamente estoy preparada para la idea de que va a salir como una nueva peleadora.”