Carmelo Hayes y Trick Williams vencen a DIY en NXT Homecoming

En una velada cargada de emociones y regresos en NXT Homecoming, el combate por parejas entre #DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano) y la dupla de Trick Williams y Carmelo Hayes dejó emocionados a los fans, pues hubo momentos de tensión y grandes movimientos.

La lucha arrancó con gran velocidad, con Gargano y Hayes intercambiando ofensivas ágiles. Trick Williams castigó a Gargano con un dropkick, mientras #DIY contraatacaba expulsando a sus rivales del ring. El ritmo frenético se mantuvo con un suicide dive de Gargano y dominio momentáneo de Ciampa, pero la balanza cambió cuando Hayes y Trick aplicaron una ofensiva coordinada que rozó la victoria.

El caos se desató en los minutos finales: Trick amagó con traicionar a Hayes, aunque terminó atacando a Gargano. Cuando parecía que el fin llegaba, The Miz irrumpió en escena y atacó brutalmente a Gargano, dejándolo servido para que Carmelo lo rematara con un Melo Don’t Miss, asegurando la victoria para su equipo.

► ¿Qué pasará ahora con los protagonistas?

Tras el triunfo, The Miz levantó la mano de Carmelo Hayes en señal de apoyo, dejando a Trick Williams desconcertado. La alianza entre Hayes y Miz sigue dando frutos y por qué no, en el futuro podría sumarse Williams.

En tanto, #DIY buscará revancha ante la intromisión de The Miz que no tenía nada que hacer en el combate.

