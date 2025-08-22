Carmelo Hayes y The Miz se imponen en un accidentado combate en parejas

La tensión en el vestidor de WWE volvió a hacerse presente cuando Carmelo Hayes se cruzó con Axiom y Nathan Frazer antes de su lucha. Los europeos reconocieron el talento de Hayes, pero le advirtieron que tuviera cuidado con The Miz, a quien acusaron de querer toda la atención. Justo en ese momento apareció. Hayes salió en su defensa, recordando que The Miz ya hacía historia cuando muchos apenas empezaban en el negocio. Finalmente, ambos se marcharon juntos rumbo al ring.

Hayes y The Miz formaron equipo bajo el nombre “Melo Don’t Miz” para enfrentar a los experimentados Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin. Desde el inicio, los compañeros mostraron poca coordinación. Carmelo evitaba ceder el control a The Miz, y las discusiones por los relevos fueron constantes.

A pesar de la falta de química, el dúo logró castigar a Shelley con ataques combinados, aunque siempre con la sombra de la desconfianza entre ellos. Los Motor City Machine Guns respondieron con su característico trabajo en equipo, dominando en varios pasajes de la contienda. Sabin estuvo muy cerca de la victoria tras aplicar un DDT a The Miz, pero la cuenta no llegó a tres.

El final se produjo cuando Hayes conectó un poderoso movimiento sobre Sabin, pero The Miz se dio el relevo sin avisar y cubrió al rival para conseguir la victoria.