Carmelo Hayes: «Vengo a WWE SmackDown a por todo»

Carmelo Hayes ha sido ascendido de NXT a SmackDown y dice tener más hambre que las demás Superestrellas de la marca azul de WWE. Durante su reciente entrevista en The Bump el que fuera Campeón NXT fue preguntado por su canbio en el Draft 2024 así como su combate en el programa del 27 de abril con Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible.

► «Vengo a WWE SmackDown a por todo»

«Siento que después de ver la lucha con Cody Rhodes, comprendo lo que podría haber hecho para vencerlo. Hubo un par de errores que podríamos haber corregido, y tal vez lo habría tenido cuando lo atrapé en ese Crossrhodes. Luego intentó atraparme con el Cody Cutter en pleno vuelo, pero fue demasiado lento y yo soy demasiado rápido. Pero dejando eso de lado, siento que estoy listo para poner al resto del roster de SmackDown en aviso. Estoy mucho más hambriento que muchos de estos tipos. Muchos de ellos han estado allí arriba durante mucho tiempo, han estado cobrando durante mucho tiempo y están cómodos. Lo único que no puedes ser alrededor de Carmelo Hayes es cómodo o complaciente, porque voy por todo, como lo hice en NXT. Tomé todo, y planeo hacer lo mismo en SmackDown.

«Una de las cosas en las que siempre he creído es que las bocas cerradas no son alimentadas en este bulevar. No me siento y espero que las oportunidades lleguen a mí, nunca lo he hecho. Si retrocedes hasta mi carrera en NXT, me enfrenté al hombre de ese entonces en mi segunda lucha. Mi primera lucha fue por el Campeonato Crucero. No me siento y espero oportunidades. Salgo y las tomo. Esa es parte de mi lema al lanzar mi tiro. Se necesitan tiros para hacer canastas. Ir contra Cody Rhodes fue un tiro que estaba dispuesto a fallar si tenía que fallar, pero una cosa que todos en SmackDown van a aprender y tienen que darse cuenta es que no tengo igual. Soy el uno. Soy único, y yo soy ‘ÉL'».