Carmelo Hayes: «Soy el sueño de todos en SmackDown»

A pesar de no haber terminado de la mejor de las maneras su tiempo en NXT, Carmelo Hayes ha llegado a SmackDown con toda la confianza del mundo. En sí mismo el ascenso lo ha motivado a ello, también el haber tenido un primer combate con Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible, así como haberse confirmado para el torneo King of the Ring.

► Carmelo Hayes en SmackDown

«Estoy más allá de los combates de ensueño y los enfrentamientos fantásticos. Ahora que estoy en SmackDown, soy el enfrentamiento soñado de todos y el enfrentamiento fantástico de todos. Deberían estar deseando subirse al ring conmigo. Acabo de luchar contra Cody Rhodes, el Campeón de la WWE. Si eso no me coloca en la cima del escalafón, no sé qué lo hará.

«Se trata de rendir. Todas las veces que he demostrado, todas las veces que me han puesto bajo presión y he respondido, cosas así. Sé que enfrentarme a Cody Rhodes fue un gran desafío, pero no tuve dudas en mi mente de que, comparando mis habilidades con las suyas, quizás no sea el Campeón de la WWE, pero creo que él y yo somos similares en habilidades.

«Todavía tengo mucho más que aprender, pero hey, puedo subir al ring con Cody Rhodes y llevarlo al límite. Apenas me ganó. No me derrotó por mucho. Me mantuve hasta las últimas rondas, las rondas de campeonato, con Cody Rhodes. Creo que eso dice más sobre mí de lo que la gente espera«, dijo Carmelo en WWE’s The Bump.

No te pierdas nada de lo que suceda en Backlash: France con la cobertura de SÚPER LUCHAS en la que contaremos el minuto a minuto de todo.