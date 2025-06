El talentoso luchador de WWE, Carmelo Hayes, no permitirá que se le utilice para memes racistas. Y es que el día de hoy, una cuenta de X, antes Twitter, denominada «WestleVotes» y que es parodia de la cuenta de X denominada Wrestle Votes y que sí ha reportado noticias con fuentes insider relacionadas con el mundo de la lucha libre profesional, principalmente WWE, utilizó la imagen de Hayes, generando controversia.

El meme era una imagen de Logan Paul en donde decía «Future GOAT» y a su derecha, la imagen de Carmelo con la frase «Future Nigga». Lo cual, no sentó bien en el luchador profesional, quien reaccionó a la publicación de la siguiente manera:

► Así fue como Carmelo Hayes se defendió de un meme racista

https://twitter.com/Carmelo_WWE/status/1934282742063403264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1934282742063403264%7Ctwgr%5Ede1f8c0f0d3f80c8e667dd27aa839014b67d652d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F

«Me importa una mierda si es un meme, no pongas esa palabra sobre mi foto».

Y así reaccionó WestleVotes, además, disculpándose con Carmelo:

https://twitter.com/WestleVotes/status/1934287577999106389?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1898071214272249906%7Ctwgr%5Ebc9ba0c43b3031605716f538e3c675e9e2e752ab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F

«Eliminé la publicación. Entiendo, siendo también una persona negra, por qué te sentiste faltado al respeto y te pido disculpas.

«Vi ese comentario en otra sección durante una discusión sobre cómo su empuje parecía sospechoso comparado con otros prospectos de NXT que no son negros. Y sinceramente, no lo pensé mucho antes de publicarlo. No estaba pensando, para ser honesto».

La publicación de la cuenta parodia generó bastante controversia y muchos fans salieron en apoyo de Carmelo Hayes.