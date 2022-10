Carmelo Hayes es una de las mayores promesas de WWE. Ya ha comenzado a hablarse levemente de cuando podría abandonar NXT para empezar a trabajar en el elenco principal. Quizá durante el Draft sea movido de marca. No tenemos ninguna información concreta en estos momentos en este sentido.

N E X T U P pic.twitter.com/KnsPQmOEZr — Carmelo Hayes (@Carmelo_WWE) October 13, 2022

Pero sin duda tiene un gran futuro como Superestrella. Eso lo sabemos en Súper Luchas, lo saben los fanáticos, y también él mismo, quien incluso se compara con Shaw Michaels en su reciente entrevista con Cameron Hawkins para The Ringer. Comenta también que Trick Williams es como Diesel.

► Carmelo Hayes se compara con Shawn Michaels

“Te sorprendería la frecuencia con la que (Shawn) me hace retroceder. Y hay momentos en los que tengo que decir: ‘Oye, no olvides quién eras’. Pero él me recuerda,:‘Oye, no hagas lo que hice yo. Haz lo que te digo’. Y él me recuerda que entonces era un momento distinto. Y si pudiera regresar, estoy seguro de que probablemente cambiaría muchas de esas cosas”.

“Es como un código de trampa. Lo conseguí por mi cuenta. Pero es como alguien que simplemente te hace mucho mejor, ¿sabes a lo que me refiero? Me complementa muy bien (Williams). Lo complemento muy bien. Y hay tantas cosas diferentes que podemos hacer como dúo en un combate. Hay tantos segmentos detrás del escenario diferentes, promos; es interminable con Trick y yo, somos tan creativos individualmente. Luego lo armamos y hacemos lo que hacemos todas las semanas en la televisión.

«(Shawn) nos dijo: ‘Oigan, necesitamos que ustedes hagan algo, pero tal vez los arrojemos a una barbería o algo así’. Está bien, no hay problema. Tenemos un par de personas. Nos sentamos en la silla del barbero y hablamos como hablaríamos. Y obviamente todavía tenemos que retroceder en muchas cosas que diríamos que haríamos».

¿Os gusta lo que está haciendo Carmelo Hayes en NXT?