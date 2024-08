El pasado viernes en SmackDown, Santos Escobar luchó ante su compatriota, el también mexicano Andrade el Ídolo, en una lucha para definir al primer retador de LA Knight por su recién ganado Campeonato del os Estados Unidos WWE.

Sin embargo, para Andrade, la noche no fue la mejor, pues justo cuando ya tenía para rematar al líder del Legado del Fantasma, apareció Carmelo Hayes, a quien ha vencido ya en dos ocasiones desde que retornó a WWE y con quien ha tenido algunos encontronazos tras bambalinas.

Hayes distrajo a Andrade y esto permitió que el mexicano no pudiera conectar bien sus rodillazos al a cara en el esquinero a Escobar, quien con una rodada a espaldas logró las tres palmadas del réferi. Tras SmackDonw, WWE publicó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, un corto video en donde Hayes explicó sus acciones:

«Andrade, oye, si yo no puedo ganar, tú tampoco. Soy un hater hasta el día que muera».

El mexicano reaccionó así, también vía redes sociales:

«Primera derrota en una lucha individual después de 7 meses en @WWE ¡Lo arruinaron! @Carmelo_WWE ¡Niño! ¡Decisión estúpida!»

First loss in a singles match after 7 months in @WWE You ruined it!!! @Carmelo_WWE Niño!!!! Stupid decision!!! https://t.co/WOHG0yxZOn

— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) August 10, 2024