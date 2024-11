Después de trabajar tres años en NXT, donde incluso fue Campeón de la marca, Carmelo Hayes recibió su llamado oficial al elenco principal de la compañía durante el WWE Draft de este año. Desde entonces, Hayes se ha convertido en uno de los principales rudos, con notables victorias sobre AJ Styles, Andrade y Randy Orton, aunque falló en su intento por convertirse en Campeón de los Estados Unidos en el reciente evento premium, Crown Jewel.

► Carmelo Hayes reconoce las diferencias entre NXT y el elenco principal

Durante una entrevistar reciente con Gorilla Position, Carmelo Hayes revela que la transición inicial al elenco principal de la WWE puede ser bastante difícil, agregando que hay una gran diferencia entre los entornos de trabajo.

«No sé qué puede hacer en el elenco principal porque aún está por verse. Esta es una bestia completamente diferente. NXT es una cosa. Cuando llegué aquí, era algo completamente nuevo para mí. Tuve que descubrirlo por mi cuenta, así que eso aún está por verse».

«No fue fácil y todavía no lo es. Todavía estoy tratando de encontrar mi lugar y cosas así. Es fácil ser el pez grande en un estanque pequeño, pero cuando llegas a un lugar donde todos son tiburones y todos estos tipos han estado haciéndolo durante un largo período de tiempo, tienes que descubrirlo. Entra donde encajas».

Carmelo Hayes no fue el único que subió este año desde NXT a SmackDown, sino que también vimos la llegada de otras estrellas como Blair Davenport, Lyra Valkyria, Ilja Dragunov y Kiana James , todos con suertes distintas. Davenport y James no han aparecido en televisión en un buen rato, Dragunov está fuera por lesión, siendo Valkyria es la única ex NXT (aparte de Hayes) que ha mantenido regularidad en televisión.