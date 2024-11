Aunque los regresos de Paul Heyman y CM Punk fueron el centro de atención durante el reciente Friday Night SmackDown con la inclusión de este último en el equipo del Bloodline original para Survivor Series, el programa tuvo otros puntos destacables, como el altercado que protagonizaron tras bastidores Carmelo Hayes y Cody Rhodes, luego de que este último tuviera un gran segmento con Kevin Owens.

► ¿Guiño de Carmelo Hayes hacia AEW?

Como consecuencia del altercado que tuvieron Carmelo Hayes y Cody Rhodes, que no pasó a mayores debido a la intervención de Nick Aldis, se programó un combate entre ambos para la próxima semana, en lo que será una revancha de aquel combate que ambos protagonizaron hace unos meses, cuando «Melo» hacía su estreno como miembro de SmackDown.

Tras la conclusión del último WWE SmackDown, Carmelo Hayes recurrió a su cuenta de X para compartirle a sus fanáticos su reciente encuentro con CM Punk, quien le ofreció consejos puntuales sobre las peleas tras bastidores en SmackDown.

“Me encontré con CM Punk. Me acaba de dar el mejor consejo para no volver a perder una pelea tras bastidores. #SmackDown”.

Lo dicho por el ex Campeón NXT podría haber sido un claro guiño a los altercados que tuvo CM Punk durante su estancia en AEW, específicamente aquella que tuvo con Jack Perry en Wembley, en la edición de All In del año pasado.

Ante las palabras de Hayes, Andrade no se quedó callado y reaccionó por la misma vía a lo dicho por su antiguo rival, con quien tuvo una serie al mejor de siete encuentros, saliendo victorioso.

«CM PUNK ES MI AMIGO!! #Tranquilo No olvides que perdiste conmigo, pero no necesitas sentirte mal porque otros niños también lo hacen.»