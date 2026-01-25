Carmelo Hayes revela de quiénes ha aprendido en WWE

Carmelo Hayes tuvo éxito en NXT, donde obtuvo el Campeonato Norteamericano NXT y el Campeonato NXT. En abril de 2024 fue llamado al elenco principal como selección de primera ronda del Draft de la WWE, y en los meses siguientes, tuvo una rivalidad con Andrade en una serie al mejor de siete combates que terminó sin resultado, con ambos perdiendo ante LA Knight en una triple amenaza por el Campeonato de los Estados Unidos en WWE Crown Jewel. En el 2025, Hayes formó una alianza con The Miz, aunque esta se disolvió y eventualmente catapultó a Hayes a la fama, logrando el Campeonato de los Estados Unidos en el proceso.

► Carmelo Hayes ha aprendido de Cody Rhodes y Roman Reigns

Aunque actualmente disfruta del éxito como Campeón de los Estados Unidos, el paso de Carmelo Hayes en el elenco principal de la WWE no fue tan fructífera tras su rivalidad con Andrade (no hubo mayor seguimiento). Aun así, supo ver lo positivo y, al hacerlo, aprendió una valiosa habilidad de dos de las estrellas más importantes de la WWE, Cody Rhodes y Roman Reigns, y durante una entrevista reciente en «No Holds Barred» reconoció lo que aprendió de ambos.

«Lo más importante que noté en Cody, especialmente, es la conexión con los fans. Siento que eso también se aplica a Roman. Están conectados. Es como si fueran uno solo. Son constantes, con altibajos.»

«Diré que lo bueno para mí es este año y medio intentando descubrir quién soy, qué soy, cuál es mi propósito; de alguna manera, llevé a los fans a un viaje en el que sintieron que habían visto el camino. Me han visto fracasar. Me han visto superar obstáculos o volver a empezar desde cero, así que es casi como si me dijeran: ‘Oye, ¿sabes qué? Queremos algo para este tipo. Queremos verlo ganar. Queremos verlo superarse’. Creo que esa fue la conexión que encontré con los fans.»