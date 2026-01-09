SmackDown: Carmelo Hayes retuvo el título ante Shinsuke Nakamura

El sistema de reto abierto del Campeonato de los Estados Unidos volvió a ofrecer una joya inesperada esta semana, cuando Carmelo Hayes aceptó el desafío de una leyenda: Shinsuke Nakamura. Frente a estilos contrastantes pero con una calidad superlativa, ambos entregaron una lucha brutal.

► Momentos clave

Desde el inicio, Hayes sorprendió al tratar de igualar a Nakamura en el terreno técnico, aplicando llaves. Sin embargo, la experiencia del «Rey del Strong Style» prevaleció rápidamente. Nakamura identificó y atacó sin piedad la pierna izquierda de Hayes. Un Dragon Screw seguido de un medio cangrejo pusieron al campeón en una posición crítica, forzándolo a luchar con una movilidad reducida.

A pesar del dolor, la resistencia de Hayes brilló. Logró escapar y conectar una DDT para recuperar algo de aire. La lucha se transformó entonces en un desgastante intercambio de golpes, con ambos luchadores al borde del agotamiento. Fuera del ring, Hayes conectó una arriesgada plancha suicida, pero al regresar, un error le costó caro: una plancha fallida permitió a Nakamura aplicar otra palanca devastadora a la pierna lesionada.

Nakamura, olfateando la victoria, intentó cerrar el combate con su movimiento final, la Kinshasa. En un gesto de pura supervivencia, Hayes la esquivó por muy poco y respondió con un Code Breaker. Con el japonés tambaleante, el campeón no dudó. Subió a la esquina y ejecutó su remate aéreo definitivo: el Nothing But Net, una guillotina precisa que conectó en pleno para retener su título por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Carmelo Hayes superó el reto de un futuro miembro del Salón de la Fama, y lo hizo venciendo una desventaja física impuesta por el propio Nakamura.