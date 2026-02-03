Carmelo Hayes reta a CM Punk a lucha de título vs. título: «Seré doble campeón»

Recientemente, CM Punk dijo tras el Royal Rumble 2026 que quiere ser Campeón Grand Slam WWE… Y le dijo a Carmelo Hayes que se cuidara, pues solo le fataba ganar el Campeonato de los Estados Unidos WWE para lograr este hito simbólico.

Pues bien, en una reciente entrevista con el video podcast Beyond The Bell, Hayes ha respondido al reto de Punk y lo ha subido al doble, diciendo que si bien quiere luchar ante Punk, solo le daría el gusto si tanto el Campeonato de los Estados Unidos, como su Campeonato Mundial de Peso Completo están en juego. Estas fueorn sus interesantes declaraciones:

► Carmelo Hayes quiere quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo a CM Punk

“Sí, hermano, definitivamente quiero luchar contra CM Punk. Hice una broma en Twitter, como diciendo que si se da, tendría que ser con todo en juego, ganador se lo lleva todo. Eso sería una locura. Punk es un tipo especial, de verdad. Lo he visto desde que era niño, obviamente. Siempre he admirado a CM Punk y ha sido un mentor para muchos de los chicos jóvenes tras bambalinas, a pesar de lo que la gente quiera decir, ¿no? Siempre ha sido un mentor para muchos de nosotros y siempre se emociona al vernos tener nuestros primeros grandes momentos.

«Recuerdo cuando gané el título, él estaba en gorilla con una lágrima en el ojo. No lo podía creer. Yo pensaba: ‘Hermano, ¿por qué te importa tanto?’. Pero es que él ve a otros cumplir esos logros por primera vez y recuerda dónde estaba él cuando tuvo su primer gran logro. Es muy genial que sea así.

«Ahora, en cuanto a subirme al ring con él, honestamente creo que le voy a dar vueltas. Pienso que CM Punk es un gran luchador dentro del ring, pero no creo que esté listo para lo que yo traigo. Yo estoy en mi mejor momento ahora mismo, hermano. Lo dije y de verdad estoy esperando con muchas ganas ese combate. Reto a CM Punk a que de verdad suba la intensidad. Él también viene en racha y está teniendo un gran reinado como campeón, pero podemos ir reinado contra reinado… y no creo que él esté tocando a Melo”.

Challenge open every Friday, Champ. Winner takes all tho 😉 https://t.co/ARiRHSNYYg — Carmelo Hayes (@Carmelo_WWE) January 31, 2026

“Reto abierto todos los viernes, campeón. Pero eso sí, el ganador se lleva todo 😉”.