Carmelo Hayes reacciona luego de ser atacado por Baron Corbin

En la más reciente edición de NXT, fuimos testigos de un gran encuentro donde Carmelo Hayes defendió nuevamente con éxito su Campeonato NXT frente a Noam Dar, tan solo 48 horas después de haber superado a Bron Breakker en NXT Battleground. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para celebrar, puesto que fue emboscado por Baron Corbin justo antes de la conclusión del programa, mostrando sus claras intenciones de querer el referido título al rematarlo con un End of Days.

► Carmelo Hayes aliviado de que no fue Brock Lesnar quien lo atacó

Como habíamos indicado, la aparición de Baron Corbin en NXT resultó un acierto, ya que le da algo que hacer mientras no tiene cabida en el elenco principal, a la vez que le da a Carmelo Hayes automáticamente un nuevo retador. Precisamente, el Campeón NXT reaccionó en su cuenta de Twitter luego del ataque sufrido por el ex Campeón de los Estados Unidos, dejando en claro que estaba aliviado de que no fuera Brock Lesnar quien lo atacó.

“Al menos no fue Brock… #WWENXT”

Habrá que esperar y ver cómo WWE programará la pelea de Carmelo Hayes y Baron Corbin en las siguientes semanas en la programación de NXT, pero ciertamente podría darse una rivalidad interesante de transición, hasta que pueda aparecer otro retador que seguramente lo vaya a enfrentar en NXT The Great American Bash a finales del mes de julio.