Carmelo Hayes avanza en el Torneo Last Time Is Now tras vencer a Bronson Reed

WWE SmackDown 21 noviembre 2025

La primera ronda del torneo Last Time Is Now —que decidirá al último rival en la carrera de John Cena continuó con un choque de estilos entre Carmelo Hayes y el colosal Bronson Reed, miembro de The Vision.

Desde el inicio, Reed usó su poder abrumador, arrojando a Hayes contra las esquinas y embistiéndolo con toda su masa corporal. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con la aparición de Paul Heyman y Bron Breakker en la rampa. La distracción fue suficiente para que Reed tomara ventaja.

► Momentos clave 

WWE SmackDown 21 noviembre 2025 003

El caos estalló por completo cuando Breakker subió a la ceja del ring, distrayendo al réferi y permitiendo que Logan Paul le hiciera una zancadilla a Hayes desde el exterior. A pesar de recibir un brutal DDT contra el poste del ring, Reed demostró su resistencia, sobreviviendo incluso a una plancha de Carmelo.

La pelea se desbordó fuera del cuadrilátero. Mientras Jey Uso y Jimmy Uso se enfrentaban a Breakker y Paul para equilibrar las cosas, Reed arrojó a Hayes contra la mesa de comentaristas. De pronto, Cody Rhodes apareció para tomar venganza, arrojando a Reed de cara contra la barricada y aplicándole un devastador Cross Rhodes.

Aprovechando la situación, Rhodes metió al ring a un Carmelo Hayes apenas consciente. El réferi completó la cuenta de 10 fuera del ring, dándole la victoria a Hayes, mientras Bronson Reed no podía reponerse.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Carmelo Hayes avanzó en el torneo, acercándose a la oportunidad de enfrentar a John Cena en un combate histórico. Sin embargo, de por sí no había llegado como favorito, y ahora este triunfo parece que sólo extenderá su permanencia en el ring antes de que sea eliminado, pues su rival en cuartos de final es nada menos que Gunther.

