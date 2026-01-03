Carmelo Hayes supera a Johnny Gargano y mantiene el Campeonato de Estados Unidos

El Desafío Abierto por el Campeonato de Estados Unidos puso frente a frente al campeón Carmelo Hayes y a Johnny Gargano, quien estuvo acompañado por Candice LeRae.

Antes incluso de que sonara la campana, la tensión era evidente, con ambos intercambiando golpes y buscando tomar ventaja desde el primer instante. Una vez iniciado oficialmente el combate, quedó claro que Gargano no estaba dispuesto a ser un rival de trámite, obligando al campeón a exigirse al máximo para conservar el oro.

Hayes tomó la iniciativa con golpes directos y castigo en la esquina, pero Gargano respondió con patadas, chops y ataques rápidos que le permitieron equilibrar la balanza. La intervención estratégica de Candice LeRae en el borde del ring ayudó a Johnny a enviar al campeón al exterior y conectar un splash que encendió al público.

WWE SmackDown 02 enero 2025 Carmelo Hayes Johnny Gargano

Tras la pausa comercial, la lucha se volvió más física. Hayes castigó con rodillazos, leg drops y un frog splash desde la tercera cuerda, aunque Gargano resistió varias coberturas. El retador encontró oportunidades con DDTs, clotheslines y un tornado DDT que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

Momentos claves

En el cierre, la distracción de Candice casi le da la victoria a Gargano, pero Hayes logró recuperarse, aplicó el First 48 y remató para asegurar la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Carmelo Hayes consolida su reinado como Campeón de Estados Unidos y deja claro que está listo para cualquier retador que acepte el Desafío Abierto. Para Johnny Gargano, la derrota no opaca su actuación, pero sí lo obliga a replantear su camino si desea volver a competir por un campeonato individual.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

