Carmelo Hayes supera a Johnny Gargano y mantiene el Campeonato de Estados Unidos

El Desafío Abierto por el Campeonato de Estados Unidos puso frente a frente al campeón Carmelo Hayes y a Johnny Gargano, quien estuvo acompañado por Candice LeRae.

Antes incluso de que sonara la campana, la tensión era evidente, con ambos intercambiando golpes y buscando tomar ventaja desde el primer instante. Una vez iniciado oficialmente el combate, quedó claro que Gargano no estaba dispuesto a ser un rival de trámite, obligando al campeón a exigirse al máximo para conservar el oro.

Hayes tomó la iniciativa con golpes directos y castigo en la esquina, pero Gargano respondió con patadas, chops y ataques rápidos que le permitieron equilibrar la balanza. La intervención estratégica de Candice LeRae en el borde del ring ayudó a Johnny a enviar al campeón al exterior y conectar un splash que encendió al público.

Tras la pausa comercial, la lucha se volvió más física. Hayes castigó con rodillazos, leg drops y un frog splash desde la tercera cuerda, aunque Gargano resistió varias coberturas. El retador encontró oportunidades con DDTs, clotheslines y un tornado DDT que mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

CARMELO HAYES RETAINS AGAINST GARGANO IN A BANGER MATCH #SMACKDOWN pic.twitter.com/ifRFMnNiSr — 𝙎𝙖𝙢 (@RhodesKotaEra) January 3, 2026

► Momentos claves

En el cierre, la distracción de Candice casi le da la victoria a Gargano, pero Hayes logró recuperarse, aplicó el First 48 y remató para asegurar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Carmelo Hayes consolida su reinado como Campeón de Estados Unidos y deja claro que está listo para cualquier retador que acepte el Desafío Abierto. Para Johnny Gargano, la derrota no opaca su actuación, pero sí lo obliga a replantear su camino si desea volver a competir por un campeonato individual.