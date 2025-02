Carmelo Hayes: «Estoy buscando un nuevo finisher»

Carmelo Hayes ha usado diferentes movimientos como finisher hasta la fecha en su carrera en WWE y Nothing But Net parecía que iba a quedarse como el definitivo habida cuenta de que así ha estado ganando combates en SmackDown. Es un Leg Drop desde la tercera cuerda a la parte posterior de la cabeza del oponente, generalmente cuando está inclinado o arrodillado. Sin embargo, esto realmente no va a ser así.

NOTHING BUT NET CARMELO HAYES PICKS UP THE WIN OVER ANDRADE🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#SmackDown pic.twitter.com/QeaHoVvFuK — ReignsEra☝🏾 (@Reign4Brutality) August 31, 2024

► Un nuevo finisher

Hablando con el Toronto Sun, «Melo» explica cómo se le ocurrió y revela que quiere tener uno nuevo:

«Solía hacerlo en las independientes, pero en ese momento era un movimiento sin mucha importancia porque no sabía realmente cómo encajarlo. Luego llegas a WWE y perfeccionas tus habilidades. Recuerdo que hablé con Shawn [Michaels] y le dije: ‘Puedo hacer este movimiento desde la tercera cuerda.’ En ese momento estaba trabajando con tipos grandes, como Josh Briggs y Duke Hudson, así que necesitaba un finisher que pudiera aplicar. Pensé: ‘Puedo hacer este movimiento.’

Recuerdo que el coach [Matt] Bloom me dijo: ‘Es un movimiento muy grande, no es algo que vas a poder hacer todas las noches.’ Y yo respondí: ‘Oh, no planeo hacerlo todas las noches.’ [Ríe]. Pero Shawn insistió en que debía tener un finisher llamativo y que todo el mundo reconociera. Fue muy claro en que debía aplicarlo siempre. Ahora aquí estamos, y la gente cree que me exige más físicamente de lo que realmente lo hace. Lo he perfeccionado. Sé exactamente dónde tengo que aterrizar para no recibir el impacto completo.

Puedo ejecutarlo en cualquier momento; lo he hecho más de 100 veces. Así que es lo que estoy usando ahora. Sin embargo, estoy explorando la posibilidad de encontrar un finisher diferente, porque tengo un arsenal de movimientos amplio que puedo incorporar de vez en cuando. Así que estoy viendo qué más podría usar.»