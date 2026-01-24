Carmelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Ilja Dragunov

En una de las luchas más inesperadas del SmackDown en Canadá, Carmelo Hayes le dio la revancha a Ilja Dragunov por el Campeonato de los Estados Unidos.

► Momentos clave

Dragunov llegó con ganas de recuperar el título de manera veloz. Casi desde el inicio aplicó un majestuoso súplex alemán que dejó mareado a Hayes. Posteriormente, empezó a llavear, causándole gran dolor en las extremidades superiores. Hayes pudo venir de atrás, y con un lazo al cuello aéreo tras rebotar en las cuerdas, derribó a Dragunov, quien, de pronto, mostraba un sangrado en la frente.

Dragunov atacó con machetazos al pecho y patadas al cráneo. Haye le aplicó la Mística terminada en azotón, cubriendo para dos segundos. El ruso aprovechó un juego de cuerdas para girar en Tiger Feint y luego impactar Grüße aus Moscow.

Una powerbomb volvió a poner en problemas a Hayes, quien mostraba, además, una pierna lastimada. Dragunov aprovechó para aplicarle un par de súplex alemanes en serie. Hayes respondió con Springboard DDT y subió al tercer tensor. Dragunov fue por él y lo bajó con superplex. Poco después, Hayes le aplicó rompecuellos en la ceja del ring.

Dragunov no cejó en su intentó por vencer. Death Valley Driver hacia los esquineros. Después quiso rematar con un lance desde las cuerdas, pero The Miz lo empujó, permitiendo que Hayes pudiera finalizarlo con el First 48.

► ¿Y ahora qué?

Dragunov perdió una importante oportunidad, y seguramente antes de buscar otra revancha, intentará vengarse de lo que hizo The Miz.