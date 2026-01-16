Carmelo Hayes retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Leon Slater

WWE SMACKDOWN 16 de enero 2026.

El Campeón de los Estados Unidos, Carmelo Hayes, enfrentó uno de los desafíos más únicos y vertiginosos de su reinado al aceptar el reto abierto del Campeón de la División X de TNA, Leon Slater, en un choque que priorizó la velocidad y la innovación.

► Momentos clave

Desde el primer momento, Slater impuso un ritmo endiablado, lanzándose en patadas al exterior y conectando una plancha temprana que arrancó una sonrisa de respeto e incluso un aplauso del propio Hayes. La lucha se convirtió en una exhibición de atletismo de alto riesgo, donde Slater aprovechó cada centímetro del ring y cada rebote de las cuerdas.

Aunque Hayes mostró señales de una posible lesión en la pierna izquierda, no permitió que eso lo detuviera. Esquivó ataques clave, conectó patadas voladoras y respondió al frenesí de Slater con movimientos de impacto como una Mística sin palanca y un neckbreaker.

Slater estuvo a punto de ganar con una huracarrana y luego buscó cerrar con su plancha de 450 grados, pero Hayes, con una serenidad impresionante, se hizo a un lado en el último segundo. Aprovechando el momento, Hayes conectó un Code Breaker que aturdió al retador.

Con Slater tambaleante, Hayes llevó la lucha a su terreno final: las alturas. Subiendo a la esquina, ejecutó su movimiento aéreo definitivo, el Super Cutter de bandera para retener su campeonato.

► ¿Y ahora qué?

Carmelo Hayes validó su reinado ante un campeón de otra empresa, demostrando que puede triunfar en cualquier estilo. 

